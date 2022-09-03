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    水房集團重金買人頭辦網銀！層層轉帳半年洗錢1.1億

    朱姓男子落網後，刪除手機內對話紀錄、更改密碼或拒絕提供密碼混淆檢警。（記者林嘉東翻攝）

    朱姓男子落網後，刪除手機內對話紀錄、更改密碼或拒絕提供密碼混淆檢警。（記者林嘉東翻攝）

    2022/09/03 10:26

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆檢警破獲以朱姓男子為首的水房集團（專司洗錢集團），重金利誘人頭申辦網路銀行帳戶，開通一次最高可轉帳500萬的約定轉帳功能後，透過數十個約定轉帳帳戶，層層轉帳，半年將詐得1億1687萬元詐款，全部洗到海外。基隆地檢署溯源陸續逮到朱等21人，瓦解該集團，累計羈押16人後，今天將朱姓主嫌依違反洗錢防制法等罪嫌起訴，具體求刑10年徒刑。

    主任檢察官陳怡龍強調，基隆地檢署雖強力偵辦，但受限網銀綁定約定帳號後，每日可轉帳200萬元至500萬元不等金額，讓詐欺集團可將詐得款項立即利用網銀層轉至境外，而難以查扣不法所得。

    陳怡龍指出，基隆地檢署呼籲政府正視此問題，銀行端應落實網銀客戶KYC，重視客戶端之安全驗證，有限度限制洗錢風險高的境外IP的交易，降低個人約定帳戶之個數及每日轉帳限額，以利查扣犯罪所得維護金融秩序安定。

    檢方指出，綽號宮保雞丁的朱姓男子，去年12月起，在台灣成立「水房」（處理詐款金流）後，找到收簿集團（俗稱水商）後，透過網路銀行約定轉帳戶洗錢。

    檢方表示，該集團趁疫情期間，以假投資欺騙241人拿錢投資後，騙走1億1600萬餘元，先將詐款匯至其等所掌控集中營所管領的27個人頭帳戶（俗稱1車）後，再以網路銀行轉帳至13個約定帳號（俗稱2車）。

    詐團隨後再以同一方式轉匯至其等掌控的10個金融帳戶內（俗稱3車），再轉匯至其等掌控之31個金融帳戶（俗稱4車）。

    經轉匯4次後，最後由朱將帳戶內款項提領出，轉購虛擬貨幣等方式洗錢到海外。

    檢方掌握朱等人，共利用81個人頭帳戶，每個帳戶再綁定數個或數十個網銀帳戶，層層轉帳出去。

    其中，賣帳戶的吳姓男子在銀行帳戶就綁定了22個網銀帳號，輕鬆透過網銀約定帳戶，將詐款層層轉匯出去。

    檢警追出，集團另名郭姓成員，短短半年間，提領台幣2153萬元，幫助朱等人轉購虛擬貨幣，洗錢到海外。

    案經承辦檢察官劉星汝指揮基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊、刑事警察局第七大隊第一隊等單位，今年5月搗破該集團在基隆七堵區的集中管理營後溯源，陸續逮到朱等21人，瓦解該集團，累計羈押16人後，今天將主嫌朱依違反洗錢防制法等罪嫌起訴，具體求刑10年徒刑。

    朱姓男子落網後，刪除手機內對話紀錄、更改密碼或拒絕提供密碼混淆檢警。（記者林嘉東翻攝）

    朱姓男子落網後，刪除手機內對話紀錄、更改密碼或拒絕提供密碼混淆檢警。（記者林嘉東翻攝）

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