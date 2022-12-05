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    帳戶代儲賺價差也遭詐 遊戲點數買賣詐騙激增

    受疫情影響，不少民眾宅在家玩網路遊戲，並衍生遊戲帳號或虛擬寶物買賣，詐騙集團也搭順風車大行詐騙；圖為被害人與歹徒的詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

    受疫情影響，不少民眾宅在家玩網路遊戲，並衍生遊戲帳號或虛擬寶物買賣，詐騙集團也搭順風車大行詐騙；圖為被害人與歹徒的詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/12/05 05:30

    今年前11月詐案 年增逾兩成

    〔記者姚岳宏／台北報導〕本土疫情趨向穩定可控，但受疫情影響，不少民眾宅在家玩網路遊戲，並衍生遊戲帳號或虛擬寶物買賣，詐騙集團也搭順風車大行詐騙，刑事警察局統計，今年至十一月底該類型詐騙發生六○八件，較去年同期四九二件，成長幅度達兩成多，其中八成被害人是廿至四十九歲，而未滿廿歲的被害人數也成長一成多，家長務必注意家中孩子上網情形。

    未滿20歲被害人 成長一成多

    李姓女子的帳戶遭警示，她向警方表示，該帳戶給就讀高中的女兒使用，詢問才知，女兒利用課餘兼職網路遊戲代儲及代買虛擬寶物賺價差。

    女兒說，今年八月有網友主動聯繫欲交易價值十萬元的遊戲幣，並在遊戲平台交易，銀行帳戶確實有交易款項進帳，沒想到隔幾天，媽媽就接到帳戶遭警示通知。

    警方調查，歹徒向無辜買家販售遊戲幣，請對方匯款至李女帳戶，女兒確認有收到款項，依約定支付遊戲幣，沒想到是支付給詐騙集團，女兒不僅拿不到錢，還損失遊戲幣。

    另名陳男玩宮鬥題材手遊，等級及儲值遊戲點數的帳號價值三萬五千元，因遊戲改版，他以低價三萬元出售該帳號，不到一天就有買家主動聯繫，買家還以擔心遭詐為由，提議在遊戲交易平台交易，並提供平台網址。陳男因此掉入詐騙陷阱，平台客服以銀行帳號有誤，要他一再匯款來解除遭凍結帳戶，陳男先後匯款廿七萬元，直到沒入帳，且聯繫不到客服才知遭詐。

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