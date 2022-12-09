高雄婦投資「生命事業」遇騙局 警一句話幫她保住百萬積蓄

高雄謝姓婦人投資「生命事業」遇騙局，警一句「這麼好賺誰還會貸款」，保住謝婦百萬積蓄。（讀者提供）

2022/12/09 08:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄謝姓婦人投資「生命事業」遇騙局，到鳳山區一間銀行提領存款百萬元，警方與行員合力勸說「這麼好賺誰還會貸款」，謝婦才恍然大悟，保住100萬元積蓄。

鳳山警分局文山所接獲銀行通報，謝姓婦人（64歲）前天到鳳山區銀行提領現金100萬元投資「生命事業」，通報警方協助了解狀況，警員黃雅苹及張甫翊立即到場了解。

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謝女表示要買多個靈骨塔位，警員黃雅苹表示，「對方跟你說投資，買了之後就要轉賣什麼，這百分百是詐騙！」告訴她靈骨塔詐騙相關手法，一定會有販賣靈骨塔業務接洽，稱會幫忙找買主等理由，讓婦人相信靈骨塔是很搶手投資項目，但其實業務口中欲購買塔位的買主，其實也是詐騙集團同一夥人，所以事後一定沒人會購買靈骨塔的。

謝婦了解是詐騙手法後，又擔心會不會沒購買，就要面臨違約金問題，警方安撫謝婦「對方騙不到你，就會找下個目標，不會跟你打民事官司」，謝婦才放心封鎖對方。

警員黃雅苹貼心幫婦人轉念「今天算是省了100萬捏！」謝婦認同警方說法，警員張甫翊進一步說「若這麼好賺，誰還要跟銀行貸款呀？」逗得謝女也笑了出來，答應警方會循正當管道做投資。

鳳山警方呼籲民眾投資心態要正確，應循公開、有保障管道，且要建立防詐意識，只要發現對話要求「匯款」、「轉帳」或「做投資」等字句，就要提高警覺，並切記詳加查證，也可撥打165求證，才不會讓辛苦的錢落入詐騙集團手中。

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