為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄婦投資「生命事業」遇騙局 警一句話幫她保住百萬積蓄

    高雄謝姓婦人投資「生命事業」遇騙局，警一句「這麼好賺誰還會貸款」，保住謝婦百萬積蓄。（讀者提供）

    高雄謝姓婦人投資「生命事業」遇騙局，警一句「這麼好賺誰還會貸款」，保住謝婦百萬積蓄。（讀者提供）

    2022/12/09 08:44

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄謝姓婦人投資「生命事業」遇騙局，到鳳山區一間銀行提領存款百萬元，警方與行員合力勸說「這麼好賺誰還會貸款」，謝婦才恍然大悟，保住100萬元積蓄。

    鳳山警分局文山所接獲銀行通報，謝姓婦人（64歲）前天到鳳山區銀行提領現金100萬元投資「生命事業」，通報警方協助了解狀況，警員黃雅苹及張甫翊立即到場了解。

    謝女表示要買多個靈骨塔位，警員黃雅苹表示，「對方跟你說投資，買了之後就要轉賣什麼，這百分百是詐騙！」告訴她靈骨塔詐騙相關手法，一定會有販賣靈骨塔業務接洽，稱會幫忙找買主等理由，讓婦人相信靈骨塔是很搶手投資項目，但其實業務口中欲購買塔位的買主，其實也是詐騙集團同一夥人，所以事後一定沒人會購買靈骨塔的。

    謝婦了解是詐騙手法後，又擔心會不會沒購買，就要面臨違約金問題，警方安撫謝婦「對方騙不到你，就會找下個目標，不會跟你打民事官司」，謝婦才放心封鎖對方。

    警員黃雅苹貼心幫婦人轉念「今天算是省了100萬捏！」謝婦認同警方說法，警員張甫翊進一步說「若這麼好賺，誰還要跟銀行貸款呀？」逗得謝女也笑了出來，答應警方會循正當管道做投資。

    鳳山警方呼籲民眾投資心態要正確，應循公開、有保障管道，且要建立防詐意識，只要發現對話要求「匯款」、「轉帳」或「做投資」等字句，就要提高警覺，並切記詳加查證，也可撥打165求證，才不會讓辛苦的錢落入詐騙集團手中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詐騙猖獗連警察也被騙 北市女警上網賣東西反遭騙75萬元
    2022/12/08 13:04

    詐騙猖獗連警察也被騙 北市女警上網賣東西反遭騙75萬元
    蠢車手躲衣櫃還貪看世足 手機太大聲警斥「乾脆別躲」
    2022/12/07 13:59

    蠢車手躲衣櫃還貪看世足 手機太大聲警斥「乾脆別躲」

    後勁溪景色迷人 水岸景觀宅稀有創價
    婦人缺錢遭貸款詐騙淪車手 警擴大拘提詐團成員
    2022/12/07 13:56

    婦人缺錢遭貸款詐騙淪車手 警擴大拘提詐團成員
    假冒台電、警察索電費詐48萬 民眾怒報警逮獲車手
    2022/12/06 22:12

    假冒台電、警察索電費詐48萬 民眾怒報警逮獲車手

    婆媽搶翻天 「這個部位」保健品爆紅
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播