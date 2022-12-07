婦人缺錢遭貸款詐騙淪車手 警擴大拘提詐團成員

桃園市政府平鎮警分局擴大偵辦詐騙案，昨天晚間至台北市拘提詐騙集團成員、23歲的王姓男子（中），訊後將他依法究辦，並將持續追查幕後集團主嫌。（警方提供）

2022/12/07 13:56

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市平鎮區62歲鄒姓婦人，因急需資金周轉，掉入網路上的貸款詐騙陷阱，除了帳戶變成詐騙集團的人頭帳戶，還淪為取款車手，警方獲報擴大偵辦，昨天晚間至台北市拘提詐騙集團成員、23歲的王姓男子，訊後將他依法究辦，並將持續追查幕後集團主嫌。

桃園市政府警察局平鎮分局平鎮派出所副所長丁彥方指出，鄒婦在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，因急需資金周轉，在網路上隨意查詢快速過件的網路貸款廣告，卻因沒有多加查證，不慎墜入詐騙陷阱。

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丁彥方指出，詐騙集團以需要提供財力證明為由，要求鄒婦提供存摺，並協助提領轉入其戶頭的款項，鄒婦不疑有他前往郵局提領，並交由俗稱「收水」的王男，殊不知這是其他遭詐騙被害人匯入的贓款27萬餘元，也讓提供帳戶的鄒婦淪為詐騙集團的共犯。

警方獲報後，立刻組成專案小組，擴大調閱監視器畫面，經蒐集事證、抽絲剝繭後鎖定王男涉有重嫌，昨天傍晚持桃園地檢署核發的拘票至王男在台北市松山區的住處將他拘提到案。

王男雖坦承犯案，但始終不交待詐騙所得流向，警方研判，背後有上游集團接應，訊後除將他依詐欺罪嫌送辦，也將持續追查幕後集團主嫌。

警方呼籲，貸款詐騙案件層出不窮，許多看似簡單便捷的網路貸款，可能暗藏騙局，呼籲民眾務必提高警覺，避免掉入陷阱，也切記不要隨意將銀行帳戶或手機門號交給他人使用，更不可替他人提領來路不明款項，以免淪為詐騙集團的車手，因而觸法得不償失。

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