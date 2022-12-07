彰化車手集團吸收逃逸外籍移工 叫熊貓外送被破獲

警方在公寓內查獲逃逸外籍移工。（民眾提供）

2022/12/07 13:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖警分局偵辦一起電信詐欺案時，發現該詐騙集團為了規避警方查緝，專門吸收逃逸的外籍移工當車手，這些逃逸外勞被集中管理，接獲消息後才外出提款，警方利用他們叫外送取餐時將其逮捕，全案於警訊後，將陳嫌等5人依涉嫌詐欺罪、毒品罪及違反「洗錢防制法」等罪嫌移送法辦。

這個車手集團藏身在一公寓大樓內，平日吃住都在裡面，溪湖分局專案小組發現，集團的成員部分為逃逸的外籍移工，外籍移工提領現金都騎電動腳踏車，可以擺脫警方的查緝，其次外籍移工擁有國外帳戶，增加洗錢管道，也讓檢警方難以鎖定和追查金流。

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溪湖警方經調閱監視器掌握涉案車輛後，報請彰化地檢署檢察官陳顗安指揮，於12月5日上午10時許，發現提款車手出現在溪湖鎮文二街某大樓前提取熊貓餐點，立即上前查緝該名車手到案。

警方查出該名車手為已經逃逸1年半的越南籍黎姓外籍移工，警方帶著他上樓，持拘票直搗4樓的「車手房」，當場查獲詐欺集團車手頭陳男及集團成員胡男、楊男及失聯移工阮男等4人藏匿於該套房廁所內，現場並查扣多支手機、警示帳戶提款卡、筆電及空氣手槍1支等贓證物。

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