詐騙猖獗連警察也被騙 北市女警上網賣東西反遭騙75萬元

台北市警局一名女警遭詐騙集團騙走75萬元。（資料照）

2022/12/08 13:04

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局轄下某單位一名簡姓女警，透過網路想要販售物品，但她接到假客服人員電話，簡一時不察沒發現對方是詐騙集團成員，反而依指示陸續匯出75萬元，簡事後發現、氣得報警。此事近來輾轉在警界流傳開來，警方除了將相關資料以單一窗口機制轉給受款帳戶轄區苗栗縣警局偵辦，也於今天再次呼籲民眾上網買賣商品一定要小心謹慎。

據了解，該名簡姓女警曾在北市警中山分局內勤業務單位工作，近來則轉往某專業單位任職。簡個性文靜、平時有上網買賣東西的習慣，她日前上網要兜售自己用不到的物品，但反而接到謊稱是客服人員的電話。

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對方謊稱，因為工作人員操作錯誤，導致簡女帳戶被凍結，如果要解除，簡必須依指示匯款才能解除。簡不察，陸續依對方所說匯出10餘筆款項共約75萬元，直到最後才發現自己遇上詐騙集團，隨即報警。

警方說，簡女報案後，警方依規定受理，並以單一窗口機制，將全案轉給受款帳戶轄區苗栗縣警局偵辦。

警方呼籲，詐騙手法日新月異，民眾接獲不明來電，要求依指示操作ATM匯款，切勿輕信對方話術，應小心查證，如有可疑情事可撥打110或165專線詢問。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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