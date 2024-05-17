台南87歲翁騎單車外出失聯4天 嘉南兩地地毯式搜尋盼出現奇蹟

台南市後壁區新嘉里張姓長者騎車外出失蹤。（家屬提供）

2024/05/17 15:18

〔記者楊金城／台南報導〕台南市後壁區新嘉里1名87歲張姓長者，13日凌晨4點騎腳踏車從住家外出後失蹤至今4天，台南、嘉義縣兩地警、消、救難大隊動員近百人次在嘉義鹿草地區進行地毯式搜尋仍無所獲，今天（17日）進入第5天的搜救，盼出現奇蹟，張翁家屬急呼民眾提供協尋線索。

後壁區新嘉里和嘉義縣鹿草鄉隔著八掌溪為界，南市白河警分局13日接獲家屬報案後，調閱相關路口監視器影像比對分析移動軌跡，發現張翁最後身影出現在嘉義縣鹿草鄉竹子腳保安宮，因張翁有失智傾向，年事已高，白河警趕緊連繫嘉義水上警分局、鹿草分駐所，動員嘉南兩地警、嘉義消防特搜隊及嘉義、台南救難大隊搜尋仍未果。

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過去4天搜尋，後壁分駐所都要召集分局協勤警力確認搜尋範圍、有否遺漏的，也四處張貼協尋張翁宣傳單、詢問附近商家、庄民，4天來搜尋行動以鹿草鄉下潭雲龍宮為中心點，外推周邊水上、義竹、布袋、朴子、台南鹽水等方圓2、30公里地區，也到八掌溪沿線河床搜索，更出動空拍機，就是未找到張翁身影。

失蹤的張翁身高163公分，體重63公斤，身穿白領藍白直細線條長袖襯衫、軍綠色短褲、腳穿藍白夾腳拖、頭戴斗笠、有著濃密白髮，沒有牙齒，騎乘水藍色淑女車前有置物籃、車後座椅包覆白色飼料袋。

張翁家屬心急如焚，籲請民眾若目擊張翁蹤跡請即通報警方，盼早日找到張翁平安返家。

警方張貼協尋張翁宣傳單尋找目擊者。（白河分局提供）

出動空拍機在八掌溪河床附近搜尋失蹤的張翁。（白河分局提供）

嘉南兩地搜尋人員在鹿草保安宮前分派搜尋區塊。（白河分局提供）

台南後壁區張翁最後身影出現在嘉義縣鹿草鄉竹子腳保安宮前，騎腳踏車經過。（白河分局提供）

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