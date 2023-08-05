奇蹟！失聯6天花蓮75歲翁找到了 回歸人間「先吃碗泡麵」

在山上失蹤6天的老翁身體狀況尚可，被送到鳳林山興派出所後女警趕快拿出飲水和食物，讓老翁補充水分和熱量。（警方提供）

2023/08/05 14:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮壽豐鄉平和村75歲簡姓老翁上月31日騎機車外出後失蹤，機車被發現丟在花46線14.5K，就此消失海岸山脈山區，總算今天早上在距離機車約2公里處被熱心民眾發現、送到鳳林鎮山興派出所。見老翁餓了6天顯得虛弱，女警趕快端泡麵給老翁吃。警方說，老翁被找到時有些虛弱，精神狀況尚可，已由妹妹領回。

剛從山上「返回人間」，早上8點半老翁被送到山興派出所，雖精神狀況尚可，但也說不清楚在山上發生什麼事，只說想要走路回家。由於多天沒有吃到一餐熱食，身體顯得虛弱，女警見狀趕快泡一碗熱騰騰泡麵、準備餅乾給老翁果腹，並通知簡翁妹妹領回。

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警方調查，簡姓老翁獨居壽豐鄉平和村，但家人經常會前去關心，簡翁的妹妹告訴警察，哥哥上月31日早上出門後一直沒有回家，她前往探視時發現哥哥不在，也沒有帶手機連繫不上，加上又是卡努颱風警報期間，立刻向吉安分局志學派出所報案。

警局調閱監視器發現，老翁在31日早上7點56分出現在台11線及花46線交叉口，轉入花46線往鳳林方向，之後消失在海岸山脈山區。連日來包括吉安、鳳林警察分局調動山青、花蓮縣消防局第二大隊出動人力，與家屬在山區連續找尋多日，還調用空拍機、紅十字會搜救隊、林業署花蓮分署等單位、水璉村長蔡素月及壽豐鄉民代表黃水龍等，深入山區及附近工寮尋人，但都無所獲，所幸今天上午被熱心民眾發現，送到鳳林山興派出所。

鳳林警方說，發現老翁的凌姓民眾住在光復，今天早上8點多開車走花46線要回光復，途中在花46線12K（壽豐鄉水璉村）發現老翁在路上走，老翁說他「要走路回去平和」，民眾於是載老翁至山下的山興派出所。

警員推測，由於山區產業道路複雜，老翁疑似因迷路，在產業道路繞來繞去，肚子餓就吃野果野草，連續多天走不出來，幸虧上天保佑，奇蹟地挺過6天被尋獲。

疑似在海岸山脈山區的產業道路繞來繞去走不出來，山上失蹤6天的75歲簡姓老翁「回到人間」，第一件事就是先吃熱騰騰泡麵。（警方提供）

簡翁的家人趕到派出所，看到老翁沒有大恙，感謝花蓮警方、救難人員全力協助。（警方提供）

警方通知家人將老翁接回家，結束6天驚魂記。（警方提供）

老翁的機車丟在花46線14.5K路邊，距離老翁被民眾發現的地點只有2公里多。（警方提供）

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