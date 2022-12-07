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    彰化12處科技執法12/8啟用 「這路口」不禮讓行人就吃罰單！

    注意!彰化縣於12月8日執行12處新設科技執法設備，社頭鄉中山路與和平三街路口，增設取締未禮讓行人、闖紅燈設施。（記者陳冠備攝）

    注意!彰化縣於12月8日執行12處新設科技執法設備，社頭鄉中山路與和平三街路口，增設取締未禮讓行人、闖紅燈設施。（記者陳冠備攝）

    2022/12/07 18:50

    〔記者陳冠備／彰化報導〕科技執法也取締汽車不禮讓行人！彰化縣警局針對近年容易肇事的熱點，選定12個路口新設科技執法設備，並預計於12月8日零時開始執行，其中社頭鄉中山路與和平三街路口，是彰化第一個以科技設備方式，取締車輛不禮讓行人的地點。警方提醒，駕駛人如果看到斑馬線上的行人要通過，卻沒有保持3公尺以上距離，被偵測違規行駛的軌跡，將可處1200元以上3600元以下罰鍰。

    根據交通部統計，到今年9月為止，彰化縣車禍死亡人數較去年同期增加47人，死亡增加人數僅次於新北市，為改善交通事故死傷情形，彰化縣新設12處科技執法地點，除了拍照取締超速、闖紅燈，部分設施還可偵測駕駛跨越雙黃線、機車未依兩段式左轉及未禮讓行人違規，其中未禮讓行人部分引起民眾熱議，到底要如何取締？如何判定？

    彰化縣警局交通隊副隊長許自強指出，社頭鄉中山路與和平三街路口，平時車流量大，路口50公尺內就有學區與住宅區，分析近3年路口事故，該地曾發生交通死傷事故，雖然該路口已設有固定式測速照相取締，仍決定再補強新式執法攝影機，以取締駕駛未禮讓行人及闖紅燈違規。

    許自強說，該設施設在中山路與和平三街路口上方，朝南下路口偵測區拍攝，以連續錄影方式，只要有行人行走斑馬線上，就會啟動光影偵測，汽車駕駛車輛轉彎或穿越時，未能跟行人保持適當安全距離，就會被截圖，經查違規屬實就會製單開罰，可處1200元以上3600元以下罰鍰。

    「贊成取締！」蕭姓民眾表示，交通觀念改變，行人行走穿越道本來就要受到保護，有了新的科技執法，汽車駕駛就不能像以前那樣以車逼人；附近居民表示，該路口寬敞，行人穿越需一點時間，有了這項科技，路人交通安全更有保障。

    社頭鄉中山路與和平三街路口，是彰化第一處科技執法違規取締取締車輛不禮讓行人的地點。（記者陳冠備攝）

    社頭鄉中山路與和平三街路口，是彰化第一處科技執法違規取締取締車輛不禮讓行人的地點。（記者陳冠備攝）

    中山路與和平三街路口上方設置新式執法攝影機（紅圈處），取締駕駛未禮讓行人及闖紅燈違規。（記者陳冠備攝）

    中山路與和平三街路口上方設置新式執法攝影機（紅圈處），取締駕駛未禮讓行人及闖紅燈違規。（記者陳冠備攝）

    彰化縣警局交通隊表示，新型科技執法攝影機以連續錄影方式，朝偵測區拍攝，駕駛若違規就會被截圖。（記者陳冠備攝）

    彰化縣警局交通隊表示，新型科技執法攝影機以連續錄影方式，朝偵測區拍攝，駕駛若違規就會被截圖。（記者陳冠備攝）

    社頭鄉中山路與和平三街路口50公尺內有學區與住宅區，也設有固定式測速照相取締，為補強行人安全，增設取締未禮讓行人及闖紅燈違規。（記者陳冠備攝）

    社頭鄉中山路與和平三街路口50公尺內有學區與住宅區，也設有固定式測速照相取締，為補強行人安全，增設取締未禮讓行人及闖紅燈違規。（記者陳冠備攝）

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