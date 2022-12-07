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    小心了！台中太平、大里2處科技執法 1個月開出近千張罰單

    台中市太平區中山路與環中東路口執行科技執法，1個月開出633張罰單，其中「左轉燈未亮就搶先左轉」的違規行為最多。（記者陳建志翻攝）

    台中市太平區中山路與環中東路口執行科技執法，1個月開出633張罰單，其中「左轉燈未亮就搶先左轉」的違規行為最多。（記者陳建志翻攝）

    2022/12/07 08:57

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局今年陸續在市區路口設置「科技執法」設備，其中大里區國光路與環中東路口，還有太平區中山路與環中東路口，10月24日同步啟動科技執法，取締重點為闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛，統計發現，11月1個月，兩個路口總共開出930張罰單，請民眾依規定行駛，不要跟自己荷包過不去。

    台中市警局今年10月24日啟動太平區中山路與環中東路口、大里區國光路與環中東路口的科技執法，這些科技執法設備會自動偵測車輛行駛軌跡，判讀是否構成違規行為，搭配車牌辨識系統，24小時自動擷取違規影像，並交由員警審查，確認違規屬實後製單舉發。

    啟用至今1個多月，市警局交大統計發現，11月太平區中山路與環中東路口，共開出闖紅燈33件、未依標誌、標線、號誌指示行駛600件，分析並發現這600件的違規，大多為左轉燈未亮就搶先左轉的行為。

    大里區環中東路與國光路口，11月則是開出闖紅燈285件、未依標誌、標線、號誌指示行駛12件，此路口闖紅燈違規行為較多。

    市警局交大表示，「闖紅燈」的行為，依據「道路交通管理處罰條例」第53條可處駕駛人新臺幣1800元以上至5400元以下罰鍰；「未依標誌、標線、號誌指示行駛」的行為，則依據同條例第48條可處駕駛人600元以上至1800元以下罰鍰，請民眾依規定行駛，確保自己和其他用路人的安全。

    台中市太平區中山路與環中東路口執行科技執法，11月1個月就開出633張罰單。（記者陳建志攝）

    台中市太平區中山路與環中東路口執行科技執法，11月1個月就開出633張罰單。（記者陳建志攝）

    台中市大里區國光路與環中東路口執行科技執法，11月1個月就開出297張罰單。（記者陳建志攝）

    台中市大里區國光路與環中東路口執行科技執法，11月1個月就開出297張罰單。（記者陳建志攝）

    台中市警局在大里區國光路與環中東路口、太平區中山路與環中東路口設置科技執法設備，24小時緊盯違規行為。（記者陳建志攝）

    台中市警局在大里區國光路與環中東路口、太平區中山路與環中東路口設置科技執法設備，24小時緊盯違規行為。（記者陳建志攝）

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