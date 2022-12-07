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    首頁　>　社會

    跟家人要不到錢 彰化男持刀架走菜販強盜400多元

    彰化縣和美警方在陳男持刀搶走菜販400多元後不到半天，就在彰化市網咖逮捕到案。（民眾提供）

    彰化縣和美警方在陳男持刀搶走菜販400多元後不到半天，就在彰化市網咖逮捕到案。（民眾提供）

    2022/12/07 10:20

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕要不到錢就意氣用事！彰化縣和美鎮陳姓男子平日靠打零工過日子，因為跟家人要不到錢，就「氣噗噗」持刀到菜市場，把落單女菜販拉進暗巷搶走400多元，並劃傷菜販手指，警方在案發後4小時，在彰化市網咖包廂逮捕陳男，全案依違反強盜罪嫌移送偵辦。

    和美警分局偵查隊長鄭登源表示，犯下強盜案的陳姓男子50多歲，在上個月29日晚間7時許，持著小菜刀走路到和美菜市場，眼見被害婦人獨自一人在收菜攤，就拿出小菜刀抵住女菜販，並拉到旁邊的暗巷，喝令把錢拿出來，搶走菜販身上400多元後，就把小菜刀丟棄，並鑽進小巷子逃逸。

    警方獲報後，隨即調閱監視器畫面，發現犯案者對菜市場很熟悉，犯案前後在菜市場附近都是步行，都沒有發現交通工具，懷疑已經變裝逃離。這時，菜市場攤商則眼尖發現，犯案男子疑似就是在菜市場打零工的陳男，警方隨後在彰化市網咖包廂逮捕陳男，他身上只剩下100多元贓款，警方並起出作案衣物等證物，全案依違反強盜罪嫌移送偵辦。

    警方調查發現，陳男在犯案之前，因為跟家人、親友都要不到錢，非常不爽，才會持刀跑到菜市場去搶錢，在意氣用事下犯下強盜罪。

    陳姓男子持刀到彰化和美菜市場搶走菜販400多元，隨即鑽巷弄步行逃逸。（民眾提供）

    陳姓男子持刀到彰化和美菜市場搶走菜販400多元，隨即鑽巷弄步行逃逸。（民眾提供）

    陳姓男子因為跟家人要不錢，心情不爽就持小菜刀搶400多元，犯案後也隨即變裝逃到網咖，花到只剩下100多元。（民眾提供）

    陳姓男子因為跟家人要不錢，心情不爽就持小菜刀搶400多元，犯案後也隨即變裝逃到網咖，花到只剩下100多元。（民眾提供）

    彰化縣和美警方在陳男持刀搶走菜販400多元後不到半天，就在彰化市網咖逮捕到案。（民眾提供）

    彰化縣和美警方在陳男持刀搶走菜販400多元後不到半天，就在彰化市網咖逮捕到案。（民眾提供）

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