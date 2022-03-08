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    電影情節街頭上演！1千萬被搶 被害人追車慘遭拖行、踹下車

    警方查看被害人的座車。 （資料照）

    警方查看被害人的座車。 （資料照）

    2022/03/08 15:54

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市中和區去年11月間發生千萬街頭強盜案，行搶過程宛如電影情節，檢警調查，被害者蔡姓男子遭搶後，奮力撲入歹徒汽車內，歹徒見狀催動油門將他拖行十數公尺，更趁勢出腳將他硬踹下車，檢警事後追出強盜集團主嫌葉男等人涉案，另發現葉等人涉以認識貴婦團為由，拐騙施姓民眾價值上百萬元的珠寶，今依加重詐欺、加重強盜等罪嫌起訴葉嫌等13人。

    檢警調查，葉嫌等人因得知蔡男身懷巨款遂起貪念，商議及分工後，於去年11月初，糾集共犯參與犯案，並分為「策劃組」負責收集、提供情資、指示犯案，「行動組」則負責本件強盜案執行，「後勤支援組」負責接應共犯贓物，並協助「行動組」共犯逃亡及處理犯罪證物等善後工作。

    檢警調查，犯罪集團依計畫行事，去11月8日前後，得知蔡男即將取款，隨時待命執行，同月11日，確認蔡男金錢到位，並掌握其行蹤後，行動組成員駕車至新北市新莊區復興路三段某摩鐵開始跟蹤、尾隨；策劃及後勤支援組成員則跑到台北市北投區某咖啡館指揮，並待執行後前往約定的交贓地取款及接應共犯。

    檢警調查，同日晚間6時許，行動組成員尾隨蔡男至中和中原二街與中原東街口後，先持折疊刀刺破蔡男汽車輪胎後，再拿辣椒水、折疊刀強盜蔡男背包，被害者雖遭辣椒水噴灑臉部，甚至圍毆，仍抱緊該背包不放，並極力掙扎，行動組成員情急之下，持折疊刀欲割斷背包肩帶，卻刺到自己人。

    檢警調查，行動組成員最後把被害者強壓在地，奪走裡面約有1千萬餘元的背包後逃逸，被害者見狀奮力追上汽車，並撲入車內，歹徒見狀催動油門將被害者拖行十數公尺，更趁勢出腳將他硬踹下車，成功逃離現場後朋分款項。

    檢警事後一一追出葉嫌等13人涉入搶案，其中一名還是少年；檢警還查出，葉嫌因得知施姓民眾需款孔急，且有一批價值不裴的珠寶亟欲求售，涉嫌謊稱有認識一些貴婦團、有門路可以出售，把施某所有35件、價值約1百多萬元的珠寶騙入手中後賤價避不見面。

    檢方調查後將參與詐欺案的葉嫌等3人依加重詐欺罪嫌起訴，參與搶案的葉嫌等13人則依刑法加重強盜罪嫌及違反組織犯罪條例起訴，少年部分則由少年法庭審理中。

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