為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    藏刀談判！貨運司機43秒砍6刀刺死同事 辯自保判13年

    李男腹部中刀，緊急送往醫院搶救仍不治。（民眾提供）

    李男腹部中刀，緊急送往醫院搶救仍不治。（民眾提供）

    2022/12/07 00:07

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣林姓男子，因與李姓同事在工作群組上討論貨運棧板問題時起爭執，兩人相約公司門口談判，結果林男竟暗藏一把麵包刀，看到李男就揮砍過去，在43秒內揮砍6次，造成李男流血不止傷重不治，但林男辯稱，買刀只是要自保。法官審理認為，林男犯下殺人罪，案發後也未向被害人家屬道歉，判處有期徒刑13年，褫奪公權10年。

    判決書指出，林男（44歲）與李男（37歲）均為該貨運行司機，今年3月28日晚間7點多，兩人突然在公司貨品問題客服部的LINE群組上，因討論貨運棧板使用問題起爭執，林男在群組傳訊「有問題，不爽來找我講」，李男則回覆「走，總倉等」，林男即回覆「幹，我馬上去」，隨即駕車返回公司。

    不過林男在返回公司途中，先前往花壇鄉1間五金行，以250元購買一把鋸齒狀，刀刃長25.5公分的麵包刀，並藏於右手袖口內，待抵達公司，見到李男就先用左手上前推擠，隨後又拿出欲藏的麵包刀往李男揮砍但落空，李男大叫「有刀」，並趁機回擊連打林男頭部，林男於是拿刀揮砍李男左大腿，造成4.5公分的切割傷，再猛刺李男左下腹部，刀深入13公分，切斷左腹股溝內的動脈及靜脈，導致大量出血，最後李男不支倒地，倒臥血泊中，林男則被圍上來的楊姓廠長及員工們奪刀制止，但他口中卻仍不斷大喊：「我沒有錯！」。

    事後李男因出血性休克死亡，林男被依殺人罪提起公訴，要求判處無期徒刑或死刑。對此林男辯稱，買麵包刀是出於自保，因怕被李男打，並沒有要殺人等語。

    彰化地院審理發現，林男與死者李男2人平時沒有接觸、先前沒有糾紛、嫌隙，只在LINE通訊軟體上因工作業務發生口角，就持麵包刀跟人理論，爭執中又發生肢體衝突，就將怒氣提高為殺人犯意，持刀刺入被害人骨盆腔，造成李男大量失血死亡，使李男家屬遭受天人永隔的悲痛。

    又查，發生衝突時間僅43秒，時間甚短，林男也知對方沒武器，仍持刀刺入體內13公分，犯罪手段兇殘，所生危害甚重，顯然是盛怒中所為，其犯意已昇高為不確定殺人，林男辯稱只有傷害，沒有殺人意圖，其理由難以採信。

    法官審理，林男於案發後迄今未向被害人家屬道歉，犯後態度不佳；李母表示，不會原諒被告、不與被告和解，希望判處死刑或無期徒刑，審酌，林男未婚，每月收入3萬5，需支付生活開銷跟父母醫療開銷，還要繳貸款，而死者李男為家中唯一經濟支柱，留下孤兒寡母強撐家庭，使李男家庭受有相當程度傷害，有褫奪公權必要，將林男依犯殺人罪，判處有期徒刑13年，褫奪公權10年。全案可上訴。

    林男行兇後褲子上還留有大片行兇血跡，訊後依殺人罪移送法辦。（民眾提供）

    林男行兇後褲子上還留有大片行兇血跡，訊後依殺人罪移送法辦。（民眾提供）

    林男行兇用麵包刀。（記者陳冠備翻攝）

    林男行兇用麵包刀。（記者陳冠備翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    調酒師情侶吵架卻是他強出頭 14公分刀殺人判刑16年
    2022/08/03 23:00

    調酒師情侶吵架卻是他強出頭 14公分刀殺人判刑16年
    買刀刺殺同事3刀從容離開 莾男辯「無意殺人」重判15年
    2022/07/28 17:34

    買刀刺殺同事3刀從容離開 莾男辯「無意殺人」重判15年

    台灣商用車冠軍 FUSO汰舊換新推優惠
    打手訓練基地內訌打死「叛徒」 首惡判刑17年
    2022/04/07 21:11

    打手訓練基地內訌打死「叛徒」 首惡判刑17年
    母尋短害死女兒自己獲救 被判12年徒刑
    2022/03/24 19:48

    母尋短害死女兒自己獲救 被判12年徒刑
    撂人上門討債砍死好友 三重惡煞羈押禁見
    2022/03/01 00:14

    撂人上門討債砍死好友 三重惡煞羈押禁見
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播