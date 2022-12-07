藏刀談判！貨運司機43秒砍6刀刺死同事 辯自保判13年

李男腹部中刀，緊急送往醫院搶救仍不治。（民眾提供）

2022/12/07 00:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣林姓男子，因與李姓同事在工作群組上討論貨運棧板問題時起爭執，兩人相約公司門口談判，結果林男竟暗藏一把麵包刀，看到李男就揮砍過去，在43秒內揮砍6次，造成李男流血不止傷重不治，但林男辯稱，買刀只是要自保。法官審理認為，林男犯下殺人罪，案發後也未向被害人家屬道歉，判處有期徒刑13年，褫奪公權10年。

判決書指出，林男（44歲）與李男（37歲）均為該貨運行司機，今年3月28日晚間7點多，兩人突然在公司貨品問題客服部的LINE群組上，因討論貨運棧板使用問題起爭執，林男在群組傳訊「有問題，不爽來找我講」，李男則回覆「走，總倉等」，林男即回覆「幹，我馬上去」，隨即駕車返回公司。

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不過林男在返回公司途中，先前往花壇鄉1間五金行，以250元購買一把鋸齒狀，刀刃長25.5公分的麵包刀，並藏於右手袖口內，待抵達公司，見到李男就先用左手上前推擠，隨後又拿出欲藏的麵包刀往李男揮砍但落空，李男大叫「有刀」，並趁機回擊連打林男頭部，林男於是拿刀揮砍李男左大腿，造成4.5公分的切割傷，再猛刺李男左下腹部，刀深入13公分，切斷左腹股溝內的動脈及靜脈，導致大量出血，最後李男不支倒地，倒臥血泊中，林男則被圍上來的楊姓廠長及員工們奪刀制止，但他口中卻仍不斷大喊：「我沒有錯！」。

事後李男因出血性休克死亡，林男被依殺人罪提起公訴，要求判處無期徒刑或死刑。對此林男辯稱，買麵包刀是出於自保，因怕被李男打，並沒有要殺人等語。

彰化地院審理發現，林男與死者李男2人平時沒有接觸、先前沒有糾紛、嫌隙，只在LINE通訊軟體上因工作業務發生口角，就持麵包刀跟人理論，爭執中又發生肢體衝突，就將怒氣提高為殺人犯意，持刀刺入被害人骨盆腔，造成李男大量失血死亡，使李男家屬遭受天人永隔的悲痛。

又查，發生衝突時間僅43秒，時間甚短，林男也知對方沒武器，仍持刀刺入體內13公分，犯罪手段兇殘，所生危害甚重，顯然是盛怒中所為，其犯意已昇高為不確定殺人，林男辯稱只有傷害，沒有殺人意圖，其理由難以採信。

法官審理，林男於案發後迄今未向被害人家屬道歉，犯後態度不佳；李母表示，不會原諒被告、不與被告和解，希望判處死刑或無期徒刑，審酌，林男未婚，每月收入3萬5，需支付生活開銷跟父母醫療開銷，還要繳貸款，而死者李男為家中唯一經濟支柱，留下孤兒寡母強撐家庭，使李男家庭受有相當程度傷害，有褫奪公權必要，將林男依犯殺人罪，判處有期徒刑13年，褫奪公權10年。全案可上訴。

林男行兇後褲子上還留有大片行兇血跡，訊後依殺人罪移送法辦。（民眾提供）

林男行兇用麵包刀。（記者陳冠備翻攝）

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