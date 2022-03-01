撂人上門討債砍死好友 三重惡煞羈押禁見

新北市三重發生殺人案，張姓男子遭友人許男撂來6人，到住處砍殺他多刀不治，警方逮捕7名殺人嫌犯；圖為案發現場。（資料照）

2022/03/01 00:14

〔記者王定傳／新北報導〕新北市三重發生惡煞上門砍殺案，許姓男子近來受託向張姓朋友催討一筆58萬債務，引起衝突，許嫌憤而撂人上門尋仇，涉嫌將張男砍死，新北地檢署昨日依殺人等罪嫌聲押禁見許嫌等4人獲准。

這起殺人案發生在26日晚間7時許，三重長榮路一處民宅，警方到場時，發現張男倒在血泊中，涉案的36歲許姓主嫌、30歲王姓男子也在場。

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警方初步了解、查訪，發現許嫌與張姓死者為好友，許嫌替人向張嫌追討一筆債務，死者要許嫌別管，反倒引起許嫌不滿，雙方互嗆積怨。

26日晚間，許嫌憤而找來兩名陳姓、蕭姓、李姓、楊姓、及王男，連同他共7名惡煞，到張姓死者住處討一口氣；據了解，7名惡煞分乘兩車到場，下車後持刀、棍朝落單張男瘋狂砍殺，讓張男無力抵抗，沒幾分鐘身中多刀倒地，鄰居、家人聽見打鬥、叫罵聲報警，張男到院被檢查出左胸2刀、左掖下2刀、背部2刀等多處刀傷，到院急救一天餘不治。

警方到場，依現行犯逮捕許嫌、王嫌2人，續追另在逃5嫌到案，查扣兇刀等證物，全案依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦；檢方複訊後將許嫌等人聲押。

法官昨日認為許嫌涉犯刑法殺人罪、聚眾強暴罪，犯罪嫌疑重大，有羈押之必要，裁定羈押禁見，另3人涉犯聚眾強暴罪，亦羈押禁見。

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