打手訓練基地內訌打死「叛徒」 首惡判刑17年

警方叫門半個小時，才得以進入打手訓練基地，現場還有血跡等鬥毆痕跡。（記者張瑞楨翻攝）

2022/04/07 21:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子管芥寬受人委託，在中市成立「打手訓練基地」，招募打手20多人培訓，他懷疑手下連紹雄是與外人勾結的「叛徒」，率眾將連男打斷手腳，連男嚥不下這口氣，北上找幫手13人，去年2月1日傍晚進攻基地，把管男打斷手腳，卻遇到8名打手返回基地，管男陣營反敗為勝，將連男活活打死，台中地院依殺人罪判處首惡管男17年徒刑，其餘13名共犯判刑4年10月至5年6月不等徒刑，可上訴。

判決書與起訴書指出，管芥寬（48歲）有殺人前科，曾被判刑10年2月，他受賭博網站金主的委託，2017年10月於中市烏日區成立「打手訓練基地」，2020年6月遷至大雅區，共斥資1400萬餘元，設備包括搏擊格鬥擂台、籃球場、監視器與辦公室，管男等人還購置非制式手槍1把與子彈，共計招募20多人，設有現場負責人、小組長、打手等三層組織，管男並依訓練成果與忠誠度、兇狠度考核。

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管男於前年（2020年）懷疑手下連紹雄（30多歲）與北部幫派掛勾，此「叛徒」私吞訓練基地的錢，於前年10月指揮一群打手（含1名少年），將連紹雄誘出矇住雙眼關狗籠，用鐵鎚打斷右手掌與左腳指，關1天後釋放，連男不甘心，到新北市找施姓男子幫他討公道，施男找來11名打手，買武器伺機襲擊「打手訓練基地」。

連男等13人（下稱北部派）去年2月1日進攻基地，1人把風，12人攻擊基地，他們先持空氣槍控制管芥寬等約15人（下稱在地派），卻有3人逃出基地，打電話向警方報案，同一時間，連紹雄等人持刀猛砍管芥寬手腳，再用鐵鎚毆打管男，其他人則砸毀設備，之後，北部派5人先搭車離去，卻在門口遇到剛好返回基地的在地派8名打手。

雙方在基地內內互毆，管芥寬等10多人，新增8名援軍，局勢大逆轉，北部派只能撤退，連紹雄等3人卻被困在基地內，在地派的方姓少年（由少年法庭審理）等2人，持鐵棍將連紹雄活活打死，連男身上還有一槍彈孔，但開槍者不明，其餘2人被打得奄奄一息。

台中地院審理時，管男等人都否認殺人，管男辯稱自己當時傷重，「我醒來時已經在醫院裡，工廠內沒有槍彈」，法官認為管男等人矢口否認犯行，任由方姓少年等2人承擔殺害連男的責任，管男等人視生命如草芥，對社會治安及民眾生活安全造成重大威脅，依殺人罪判處徒刑17年，其餘共犯判刑4年10月至5年6月不等徒刑，可上訴。

死者等「北部派」人馬持空氣槍控制打手訓練基地，卻不敵對方人多而落敗。（記者張瑞楨翻攝）

打手訓練基地內有各項練身器材。（記者張瑞楨翻攝）

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