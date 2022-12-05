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    毒品列管人口旅館內遇警盤查 翻窗逃逸意外墜樓亡

    陳姓男子因擔心持有毒品被第四分局員警查獲，翻窗逃逸時卻意外墜樓身亡。（記者吳昇儒翻攝）

    陳姓男子因擔心持有毒品被第四分局員警查獲，翻窗逃逸時卻意外墜樓身亡。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/12/05 16:57

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓毒品列管人口昨下午2時許與高姓友人在安樂區某間旅館內，疑似施用毒品，卻遇到警方盤查。陳男聽見警方敲門，竟從窗戶逃出，卻失足跌落地面。陳男因頭部著地，當場失去生命跡象，送醫後仍不治身亡。警方則在屋內起出海洛因及K他命等毒品，將同行的高男帶回偵訊並移送法辦，並於今日報請檢察官相驗陳男遺體。

    據了解，陳男為列管的毒品人口，基隆市警四分局員警昨日下午進行清樓專案時，發現某間旅館內住戶不願配合開門，雙方對峙一陣子後，突然聽見「砰！」的一聲，員警立刻下樓查看，結果看見陳男頭部著地，當場失去意識。

    警方即刻通報119前往救援，查看後發現，陳男是從不願配合的房間內翻窗逃出，便全副武裝，請該屋人員配合盤查。

    救護人員抵達現場時，發現患者已經無呼吸、心跳，送往醫院搶救後，仍無法救回陳男的生命。

    警方進入屋內後，發現現場除了44歲高男外，還有2包海洛因（約0.8公克）及1包K他命（約1.3公克），隨即將人帶回偵辦，並於現場採證釐清陳男墜樓原因。

    高男向警方表示，47歲陳姓男子因為擔心被警查緝，所以一聽到敲門聲，得知員警要開門盤查時，一時緊張爬窗而出，推測因為下雨導致窗外濕滑，一個不小心才會墜樓。

    警詢後，依違反毒品危害防制條例將高男移送基隆地檢署偵辦；陳男今日經檢警相驗後，確認為意外墜樓身亡，家屬並無意見。

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