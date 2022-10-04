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    首頁　>　社會

    疑教保員照顧不當 身障童照護機構「1死1重傷」社會局裁罰並公告姓名

    社會局表示，已針對身障幼童照顧不當事件，對3名教保員裁罰、公告姓名，同時也開罰機構。（記者陳恩惠翻攝）

    社會局表示，已針對身障幼童照顧不當事件，對3名教保員裁罰、公告姓名，同時也開罰機構。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/10/04 14:56

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕專門照顧0至6歲身心障礙兒童的「私立寶貝潛能發展中心」驚爆3名教保員照顧不當，釀2名自閉症幼童1死1傷，傷者仍在加護病房急救的意外，桃園市社會局回應，事發當時已依「兒童及少年福利與權益保障法」及「身心障礙者權益保障法」懲處，除對3名教保員各分別裁處6萬元罰鍰、公布姓名外，也對機構裁處6萬元及18萬元罰鍰，令其限期改善，同時將持續加強機構查核頻率，每月至少一次，讓身障兒童在機構中受到最妥適照顧。

    有家長控訴，患有自閉症5歲兒子平常送至身障孩童發展中心照顧，今年1月26日兒子下課出現狀況，送醫隔天不治，認為是中心延誤送醫所致，調監視器還發現，兒子於1月12日曾被綁在椅子上限制自由、25日臉部朝下被拖拉、送醫當天遭暴力餵飯，教保員還在男童頸部、臉部貼膠帶；6歲自閉症女童在中心托育時突然發生癲癇，教保員1個多小時後才通知送醫，導致腦部損傷，尚未恢復意識。

    市府社會局身心障礙福利科長李淑香說明，針對罹有自閉症的5歲男童今年元月間由發展中心下課後出現狀況，送醫隔天不治一案，經調查發現該中心教保員照顧不當一案，已依兒童及少年福利與權益保障法及身心障礙者權益保障法，分別裁處2名教保人員各6萬元罰鍰並公告姓名、機構裁處6萬元罰鍰，並令其限期改善。

    李淑香進一步說明，針對今年6月間，同樣罹有中度自閉症的6歲女童在同一家發展中心時突然癲癇發作，延誤超過1小時多才送醫，為求保命院方進行氣切，目前在加護病房治療一案，經調查發現該中心教保員又涉照顧不當，依法裁處這名教保人員6萬元罰鍰、公告姓名、機構同時也裁處18萬元罰鍰，並令其限期改善。

    對此，社會局也召開專家評估會議，經專家檢視監視器畫面及處理情形，並依女童當時的身體反應綜整研判，教保員的行為未違反兒權法及身權法規定。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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