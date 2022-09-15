2歲女童小腿瘀青拒上學 議員爆私幼老師竟說「按摩穴道」造成

台南市1名2歲女童就讀某私幼的幼幼班，家長發現小孩1星期就拒上學，小腿肚還有大片瘀青。教育局說，已啟動調查。（台南市議員陳碧玉提供）

2022/09/15 19:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市又傳出疑似虐兒事件，台南市議員陳碧玉今天質詢爆料，新市區一名2歲小女孩就讀某私幼的幼幼班，原本每天開開心心嚷著要去上課，1星期後就出現哭鬧、焦躁，拒絕上學，家長發現小孩小腿肚有大片瘀青，園方老師竟說是按摩穴道造成，難道台南市幼幼專班有「按摩課程」？

教育局長：市府已介入調查

台南市教育局長鄭新輝說，虐童零容忍是台南市的重要政策，只要家長跟校方的任何一個人提出孩子有疑似被虐待的疑慮，學校就要立即通報，若未通報，教育局會依規定究責未通報人員。關於議員提出某私幼有疑似虐童的案件，市府已介入調查，會依事實認定來處理。

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陳碧玉今天質詢時，出示一張2歲幼兒小腿肚有大片瘀青的照片，她說，幼兒入學都有適應期，老師須更有耐心安撫。家長跟她投訴，小孩剛開始到幼兒園入學時，每天都開開心心說要去上學，但只上了一星期，小孩就變得焦躁又拒絕上學。

陳碧玉說，後來，家長發現小孩雙腿小腿肚都有大片瘀青，詢問老師，老師說是幫幼兒按摩所致。孩子嚴重拒學，家長原本要辦轉學卻沒有名額，只能退學。

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