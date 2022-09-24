男童斜頸歪頭住院 中市幼兒園疑施虐

2歲男童上幼兒園回家後頭部歪斜，無法復位。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/09/24 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市議員林祈烽昨在議會總質詢爆料稱，台中一所幼兒園兩歲男童回家後斜頸、歪頭，送醫住院，且該園曾對其他幼生壓頭灌水、一分鐘強餵十口到吐，讓人看了很心痛，男童家長投訴教育局一個多月無下文；教育局長楊振昇答詢時不知此案，打電話回局處了解後，表示檢視監視畫面未發現有不當對待幼生情形，將複判斜頸男童傷勢原因，一旦涉及兒虐或不當對待，會嚴厲從重處分。

議員爆料 中市府：傷勢有待評估

教育局會後回應，議員所稱對幼生壓頭灌水及強行餵食等情，並無家長提出檢舉，過濾監視器畫面發現，有教保員站在另一位幼生背後餵食，還有教保員對一位幼生壓額頭餵水，未達虐兒程度，也無強餵，沒有幼生因為不適而哭泣，但教保員動作不妥，已促園方通報由社會局家防中心進一步了解。

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教育局並說，影像畫面顯示斜頸男童午睡時趴睡，臀部翹得較高，長達十分鐘，可能重心在頭部導致斜頸，但傷勢仍待醫院進一步評估。

林祈烽及議員施志昌、鄭功進直指該幼兒園恐是華興幼兒園翻版，指該童七月二十六日下課後，頭部歪斜無法復位，教保員告訴家長說沒事，沒通報教育局；男童送醫住院六天才出院，八月一日投訴教育局，要求查看幼兒園照顧男童的監視器畫面被拒，教育局還說要向都發局報告，非常離譜。

男童媽媽說，兒子當天早上去上學正常，放學時頭歪、手也歪斜，無法轉動，當下問老師卻說沒事，晚上送急診，想看學校監視畫面，卻被主管機關拒絕。

幼兒園表示，小朋友傍晚五點由奶奶接回家，晚上九點家長來電說頸部有問題，校方說明當天小朋友活動、上課都正常，隔天家長也來學校看轉錄影片段落，但後來要求調出全天影片，就需要工程師處理，有保留全程影片配合教育局調查，會靜待調查結果。

林祈烽另爆料稱，今年六月另一間幼兒園的大班男童傷，小腿出現疑似棍子打傷的長條紅腫傷痕，家長投訴後，傳出幼兒園向家長求情，教育局調查也不了了之；教育局對此表示，未接到檢舉。

2歲男童上幼兒園回家後頭部歪斜，無法復位。（記者蔡淑媛翻攝）

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