寶貝潛能中心疑虐童致死 桃檢還清白不起訴處分

發展中心感謝司法還3名教保員清白與中心聲譽，盼外界勿再扭曲事實。（圖擷自寶貝潛能發展中心臉書粉絲專頁）

2022/12/15 14:23

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市專門照顧0至6歲身心障礙兒童的「私立寶貝潛能發展中心」，今年初傳出3名教保員涉嫌照顧不當，導致罹有自閉症方姓男童重傷不治，遭家屬提告過失致死，案經桃園地檢署調查，釐清男童無受虐，死因是腸系膜裂孔、腸疝等疾病導致敗血性休克，為自然死，教保員無過失，全案日前已偵結做出不起訴處分；發展中心表示，感謝司法還教保員清白與中心聲譽，老師們並無虐童、延誤送醫、更無虐童致死等情。

不起訴書指出，經檢察官與法醫相驗、解剖鑑定後，得知被害方童死因為「腸系膜裂孔、腸疝」致「小腸絞榨梗塞壞死、腹膜炎」致「敗血性休克」死亡，死亡方式為自然死，被害人死亡原因顯然非被告3教保員所致，難證3人所為有妨害被害人身心健全或發育的結果。

請繼續往下閱讀...

至於被告3人涉嫌過失致人於死罪嫌部分，根據現場監視器顯示，今年1月26日下午被害人在發展中心時，有哭鬧、咬手、敲打自己頭部等行為，由於3教保員非醫學專業，當時能察覺被害人體內有「腸系膜裂孔、腸疝」的狀況或其他外觀可見的「傷病」而需緊急送醫救治，就連家屬送醫、具醫學專業的復健診所也無從發現被害人有因體內狀況而有緊急送醫需求，豈能苛責教保員當日下午未將被害人送醫為延誤就醫，難認其等有何過失致死的罪責。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法