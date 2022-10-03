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    首頁　>　社會

    員警穿內褲闖宿舍硬上美女員工不成 懲戒法院判決撤職

    懲戒法院將洪姓員警撤職，並停止任用一年。（記者楊國文攝）

    懲戒法院將洪姓員警撤職，並停止任用一年。（記者楊國文攝）

    2022/10/03 15:33

    〔記者楊國文／台北報導〕保二總隊第三大隊第三中隊洪姓警員，被控凌晨穿著內褲進入員警宿舍的美女員工房間，對她猥褻得逞後，還想性侵，所幸被害人奮力抵抗而驚動隔壁房間其他員警前來查看，洪才罷手，二審洪員因賠償並與被害人和解獲輕判2年、緩刑5年；懲戒法院審理時，洪竟辯稱犯行輕微，未嚴重損害政府信譽，遭斥責無悔意，判決撤職、並停止任用1年。可上訴。

    懲戒法院判決指出，洪男身為執法員警，警察常被稱為人民褓姆，負有維護治安、保護人民身家安全之責，洪竟反過來對女子遂行強制性交犯行，嚴重破壞社會治安，已導致公眾喪失對其執行職務的信賴，戕害政府機關的信譽和公務員的形象甚鉅，有懲戒的必要。

    檢方起訴指稱，洪員2020年8月21日凌晨僅1件四角內褲，持他所保管的備份鑰匙，侵入宿舍，欲對已就寢的美女員工「亂來」。

    被害人聞聲質問洪男「你要做什麼？」洪男直接撲向被害人，她奮力抵抗，但仍被洪員制伏並猥褻。洪意圖進一步性侵被害人，遭激烈反抗，因此碰撞房間內的書桌、椅子等物，發生巨大聲響，在隔壁房間休息的2名員警察覺有異而前來查看，洪見東窗事發才住手。

    被害人事後提告，檢方依侵入住宅強制性交未遂罪起訴洪，洪遭到停職。台中地院痛批洪身為執法人員，竟為滿足自身性慾，而無故侵入被害人房間遂行強制性侵犯行，考量洪雖坦承犯行，但未與被害人取得和解或賠償，判他3年10月，上訴後，台中高分院審酌洪已和被害人達成和解，輕判2年徒刑、緩刑5年確定。

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