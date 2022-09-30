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    曠職、虛偽請假、威脅主管 新北地院員工確定停職

    許員提起抗告，日前被懲戒法院二審駁回，確定停職。（記者吳政峰攝）

    許員提起抗告，日前被懲戒法院二審駁回，確定停職。（記者吳政峰攝）

    2022/09/30 14:11

    〔記者吳政峰／台北報導〕新北地院一名許姓操作員，2020年、2021年間涉嫌曠職、虛偽病假，還威脅主管嗆將刪除新北地院的資訊系統，另有不實加班、進入禁區、刪除行事曆等違失，被懲戒法院一審裁定懲戒結果出爐前先行停職。許員不服，提起抗告，日前被二審駁回，停職確定。

    新北地院指出，許員2020年9月至2021年2月有不實到勤、不實加班電磁紀錄、請假虛偽等情事，並向新北地院資訊室主任威脅將移除其任職所建置的資訊系統、刪除其曾登錄的資訊室Google行事曆上休假證據、多次無權進出板橋院區資訊室等違失，

    有關差勤部分，新北地院提出LINE紀錄、新北地院政風室簽呈、許員意見書、請假單、前後任資訊室主任意見、許員考績會陳述等證據，許員並於原審準備程序中坦承有4天半曠職，並未進入辦公室上班，已繳回6408元，且向檢察官自首。許員亦承認亦有虚偽事由申請病假等情。

    威脅移除資訊系統部分，有新北地院的蘇姓主任指證歷歷。至於刪除Google行事曆一事，許員雖否認，但主管有提出Google行事曆垃圾桶截圖附卷。而許員擅入沒有權限的板橋院區資訊室部分，亦有資訊室門禁卡紀錄可憑。

    懲戒法院二審認為，許員是資訊人員，卻利用資訊專業知能做出不實差勤紀錄、威脅移除資訊系統、刪除辦公室行事曆、無權限而進出板橋院區資訊室等，倘若讓他繼續執行公務，對於法院公務秩序將造成重大損失與影響。

    二審指出，一審裁定許員有先行停止其職務的必要，屬於適法行使，並無侵害許男受憲法保障的服公職權利及違反比例原則可言，日前駁回其抗告，全案確定。

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