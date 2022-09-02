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    二審變更見解改判撤職 石木欽轟「因人設事」

    公懲會前委員長石木欽，批評二審判決因人設事。（資料照，記者劉信德攝）

    公懲會前委員長石木欽，批評二審判決因人設事。（資料照，記者劉信德攝）

    2022/09/02 19:16

    〔記者吳政峰／台北報導〕懲戒法院職務法庭二審2日首度以德國的「違失行為一體性原則」，加重改判公懲會（現改制懲戒法院）前委員長石木欽撤職，停止任用1年。石木欽得知後表示，依照過去的一貫見解，超過10年追懲時效的行為，都不應納入懲戒，二審以偏蓋全，因人設事，讓他深感遺憾。

    石木欽指出，依懲戒法院一慣的見解，對於超過10年時效懲戒權的行使期間，都不納入懲戒（懲戒法院110年度澄字第13號判決、110年度澄字第5號判決），但二審此次判決，僅憑片段主觀記載的筆記本，就以偏概全的將他從1997年到2007年間、已經超過10年的行為，都認定應受量處的依據，並以2011年才通過的法官法來懲戒他。

    石木欽批評，此判決完全失去懲戒權行使規定的意義，也違反信賴保護，這是一個「因人設事」的判決，他對判決結果深表遺憾。

    二審判決指出，石木欽的違失行雖然橫跨舊公懲法、舊法官法時期，長達20幾年，但均根源於與翁茂鍾交往，並與翁或其經營、管理企業所涉案件相關，具有關連性，自應合併觀察，且以最後一個違反義務行為終了之日（2016年7月29日）為判斷基點，綜合評價16個違失行為後，判處撤職，停止任用公務員1年。

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