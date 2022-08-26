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    擅離職守、威脅移除資訊系統…法院女職員遭懲戒法院裁定停職

    懲戒法院認為新北地院女職員有多項違失，且情節重大，將她裁定停職，至於其懲戒案尚審理中。（記者楊國文攝）

    懲戒法院認為新北地院女職員有多項違失，且情節重大，將她裁定停職，至於其懲戒案尚審理中。（記者楊國文攝）

    2022/08/26 23:15

    〔記者楊國文／台北報導〕新北地院許姓女操作員，被控未請假即擅離職守、不實加班、曠職等多項違失，還威脅移除資訊系統，對新北地院資訊安全推動造成極大威脅，經法院報請高等法院將她移送懲戒，目前審理中；懲戒法院認為許女違失情節重大，先將她裁定停職；可抗告。

    新北地院調查，該院許姓女操作員從2020年9月至2022年2月間，有不實到勤、不實加班的電磁紀錄、虛偽請假等情事，涉嫌詐欺等違法失職行為，且情節重大，對新北地院資訊安全已造成極大威脅，而報請高等法院函送懲戒法院予以懲戒，並先將她停職處分。

    新北地院列出許女8項違失行為，包括：一、威脅將移除資訊系統；二、刪除主機密碼檔資料；三、知悉被調查後隨即刪除其於Ｇoogle行事曆上的休假證據；四、無權限卻多次進出該院板橋院區資訊室；五、查詢他人公務e-mail供作私人使用；六、對於所分配業務常有無法配合情形；七、繼續留任資訊室將有難以評估的風險；八、有曠職等違失行為。

    懲戒法院調查認定，許女確有違失行為且情節重大，例如，製造不實到勤及加班電碰紀錄，另有未請假而擅離職守行為，而於今年2月在新北地院政風室訪談時承認曠職4天半，共繳回俸給新台幣6400元，並就此事向新北地檢署自首。此外，許女負責法院資訊系統且與資資訊安全關係密切，任何侵害舉動將造成公務秩序造成重大損害和影響。

    懲戒法院綜合認為，審酌許女違失行為的情節情、對公務機密及資訊觀念淡薄，並有「以私害公」行為，其涉案情節重大，故裁定先予停職處分。

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