天道盟份子吸收越籍幫眾 美人計加仙人跳騙同鄉

警方將蔡男與其幫眾共10人法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/16 15:06

〔記者徐聖倫／新北報導〕天道盟份子28歲蔡姓男子，專門吸收越南籍來台讀書的學生入幫，平時以經營網路直播商店為掩護，實則透過旗下越南籍幫眾坑騙、勒索在台同鄉。新北市新莊警分局接獲線報出動逮人，前日將蔡男與其旗下幫眾共10人逮捕到案。

警方表示，蔡男以「天道盟月陽會」名義，對外吸收越南籍移工、僑生，看準外國人不理解如何在台灣求援，施以美人計再來上一齣仙人跳，非法囚禁、毆打被害人，再向其家人勒索。

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據悉，蔡男耳聞一名來自越南斐姓男子家境富裕，找了旗下同為越南籍的女僑生，施以美人計色誘，上月16日主動邀約斐男到五股區五工二路一處卡拉OK喝酒，但在店內等著他的卻是一堆彪形大漢，當場將斐男手機拿走，並限制其人身自由。

斐男被勒索不從，慘遭蔡男等人持棍棒毆打、灌酒，並要求蔡男以視訊向家人求救討要贖金25萬元，若不從就對其不利。斐男交了5萬元現金緩兵，後趁看管的幫眾睡著趁隙逃出，並幸運在五工路上巧遇巡邏員警向其求救。

警方成立專案小組調查，發現以蔡男為首的月陽會專幹這種勾當，被害人不只斐男一人，經過一個月蒐證，前日兵分多路前往逮人，順利將蔡男等10人擒獲，並扣回「天道酬勤」字畫一幅、球棒、10餘張借據等多項證物。

警詢時，蔡男不承認幫派身分以及犯罪行為，但警方證據確鑿，將蔡男等10人依組織、恐嚇、擄人勒贖、傷害等多項罪嫌送辦。新莊警分局長王鴻儒表示，檢警全力打擊組織犯罪集團，消弭幫派氣焰絕不姑息，民眾如發現可疑或不法情事，請立即向警察機關舉報，以保你我生命財產安全。

監視器拍下斐男趁隙逃出。（記者徐聖倫翻攝）

警方搗破蔡男的據點。（記者徐聖倫翻攝）

警方起獲「天道酬勤」字畫、球棒、借據等多項證物。（記者徐聖倫翻攝）

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