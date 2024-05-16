天道盟同心會份子招攬車手赴日 台日警聯手逮10人送辦

男子陳紀任等5人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/05/16 11:18

〔記者邱俊福／台北報導〕天道盟同心會成員陳紀任，涉嫌勾串境外針對日本民眾行騙的「假檢警」詐團機房，負責協助洗錢，並招募車手赴日本，出面向被害人取款，有5名車手陸續在日本被逮後，刑事局國際科經跟日警交換情資，今年先後發動2波搜索查緝行動，逮捕陳嫌與旗下成員等共5人到案，一舉瓦解該不法組織，而初步清查至少有30名日籍老人受騙，財損逾2億日幣，折合台幣約4000萬元。

警方調查，去年間，27歲陳嫌於友人介紹下，跟專詐日本民眾的詐團結合，不僅於國內協助轉帳洗錢，對外更以免費提供吃、住，招募沒有工作的年輕人，以觀光簽證赴日擔任取款車手，且為讓不熟日本環境的車手能順利完成任務，該集團會協助訂飯店，也會線上教導如何搭車等。

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由於這些車手不諳日語，該詐團機房扮演假檢警，會要求被害人將現金或者提款卡、存摺放在住家門口等指定地點，陳嫌等人隨即指揮車手前往直接拿取，再交付上游成員，車手則可抽取贓款的百分之一作為傭金。

警方說，去年7月間，該集團派往日本的車手有5人陸續被逮，台、日警立即交換情資共組專案小組，經分析犯罪手法、車手人脈網絡，今年1月24日至25日針對集團位於高雄市小港區等相關據點執行第一波攻堅搜索，逮捕陳嫌與旗下洗錢成員等3人到案，並查扣改造手槍2枝、彈匣4個、子彈11發，與手機、無線分享器、黑莓卡、K他命等贓證物。

3月19日赴台東執行第二波搜索，逮捕負責招募車手的謝姓、郭姓等2名集團幹部到案。全案依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌移送檢方複訊後，陳嫌與旗下3名成員皆遭聲押獲准，而在日本被逮的5名車手，已皆被起訴，其中1人已被判刑3年8月。

目前台日警方持續合作清查相關潛在被害人資料，並不排除有日本黑幫於幕後操控，將擴大追查其他共犯。

警方查扣改造手槍2枝，與手機、無線分享器、黑莓卡、K他命等贓證物。（記者邱俊福攝）

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