部落二頭目獵捕瀕危保育類熊鷹獲判緩刑

陳男將被捕獲的熊鷹拿來拍照，還在旁比讚。（資料照，警方提供）

2024/06/11 11:05

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕陳姓原住民獵捕3隻瀕危保育類猛禽熊鷹被警方查獲，依違反野生動物保育法送辦後，檢方認為陳男獵捕熊鷹是為製作傳統頭飾，並非販售，建請法院從輕量刑，屏東地院採信陳男說詞，予以緩刑機會，須向公庫支6萬元，並接受法治教育2場次，可上訴。

學名赫氏角鷹的熊鷹，為瀕臨絕種保育類一級野生動物，根據相關研究顯示，全台熊鷹僅剩不到500對，熊鷹被原住民視為聖鳥，而羽毛是貴族重要頭飾，更是權力象徵。

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警方查調，陳男在來義鄉山區將獸鋏放置於樹頂上，獵捕保育類熊鷹共3隻，取得其羽毛、鷹頭及鷹腳等作為裝飾用途，辦案人員2年多前發現陳男將被捕獲的熊鷹拿來拍照，還在旁比讚，羽毛擺滿客廳地板。

檢方偵辦後，認為陳男為排灣族原住民，具有部落二頭目身分，並無前科且事後坦承犯行，犯後態度良好，建請法院從輕量刑，以勵自新。

屏東地院認為陳男獵捕熊鷹目的是為部落傳統文化頭飾用途，並非販賣牟利，依非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪，共3罪，各處有期徒刑6個月，應執行有期徒刑10個月，得易科罰金，緩刑3年，須向公庫支6萬元，並接受法治教育2場次。

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