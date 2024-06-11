情色女直播主大戰3男事後告性侵 直說「會噴水、上癮了」判敗訴

台中地院法官勘驗錄影，見小芳與3男都有互動，還說自己上癮了，卻不見抵抗拒絕，判決3男無罪。（記者張瑞楨攝）

2024/06/11 11:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕呂姓男子於2022年與陳姓、吳姓兩位男性友人，與情色女直播主小芳，到汽車旅館拍攝性愛影片，小芳先後與3男發生性關係，呂男還曾持手機錄影直播，事後卻控告3人性侵害，法官勘驗直播影片，卻聽到小芳不但說自己會噴水，還見她伸手把吳男拉近自己，兩人身體緊貼時，她還大呼「上癮了、上癮了」，完全沒有拒絕或抵抗之舉，判決3男全部無罪。

台中地檢署起訴指出，呂男與小芳是直播間的網友，呂男明知直播主小芳（化名）的直播內容，並未與人實際發生性行為，而是採「借位」形式拍攝，竟邀約小芳於2022年年4月24日到汽車旅館，呂男再通知陳男與吳男到場，當天凌晨3時陳男與吳男2人，未取得小芳同意，即與小芳發生性關係，呂男則是持手機開啟直播，等陳男與吳男離開後，呂男又強行性侵害小芳得逞，之後再陪同小芳離開旅館，中檢認定3男性侵害屬實，提起加重強制性交罪公訴。

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台中地方法院審理時，呂男辯稱說，「我是要幫助小芳直播，沒有違反小芳的意願，而且事後還有給錢」，陳男與吳男也強調，沒有違法小芳意願，且都有付錢，是對價性行為（指性交易）。

小芳則是指控說，呂男開白色賓士載她到旅館，打開副駕駛座的置物箱，亮出1把黑色的槍說，他有兄弟，「那些兄弟（指陳男與吳男）都是他的人，他說他是要來幫我壯聲勢的」，小芳指自己感到害怕，「因為我平時直播時最大尺度都是用借位的方式拍攝，並沒有真的發生性行為，但是3人竟然都是真槍實彈的和我發生關係，雖然我不願意，但因為我很害怕，所以沒有辦法中斷直播，而且我怕我拒絕和他們發生關係，會在直播中讓觀眾知道我之前的直播都是借位和演戲，那會讓我的觀眾流失，以後會沒人看我直播。所以我只能配合」。

法官勘驗直播錄影畫面，小芳與陳男、吳男發生性行為時，都有言語或動作的互動，呂男還詢問「妹妹，他問妳會噴水嗎？」，小芳回答「我會啊！」，小芳甚至伸手把吳男往自己身體方向拉近，兩人身體緊貼時，小芳還說自己「上癮了、上癮了」，綜觀整個過程，並未見小芳有拒絕抵抗的言語舉動。

另外，事後小芳與呂男LINE對話顯示，小芳質疑「你在平台看別人花那麼多」、「你對我真心？」，卻沒有隻字提及被性侵害的內容，沒有任何質疑加害人討回公道或尋求說法，法官強調，檢方提出的證據，存有合理懷疑，無法形成3人有罪的確切心證，判決3男無罪，檢方可上訴。

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