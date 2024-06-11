父入獄託友照顧兒 男竟命2歲童浴室搭拱橋涉凌虐起訴

台北地檢署。（資料照）

2024/06/11 11:06

〔記者王定傳／台北報導〕葉姓男子去年因案入獄服刑，將2歲多的幼子託給邱姓友人照料，怎料，邱男竟涉嫌以「愛心小手」毆打、甚至命男童在浴室濕滑地板上做「搭拱橋」動作，致被害人因手部力量不足而滑倒，面部撞擊地板，邱男凌虐男童長達1個多月，造成幼童全身傷，台北地檢署日前依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴邱男。

檢警調查，葉姓男子因案入監服刑，葉妻則忙於工作，無暇照顧年僅2歲多的幼子，葉男遂委託友人邱男代為照料幼童，怎料，葉男竟從接手照料開始，從去年11月1日至12月20日，動輒予以體罰。

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檢警調查，去年11月1日，葉男竟在住處浴室，命令男童在浴室濕滑地板上做「搭拱橋」動作，致被害人因手部力量不足而滑倒，面部撞擊地板，邱男另多次持愛心小手、徒手揮打幼童手掌、腳掌、臀部，造成被害者右臉頰、左大腿、臀部等處瘀青、手掌及腳掌紅腫等傷害。

去年12月底，因幼兒園發現，幼童自去年11月起身上異常出現多處瘀傷，將幼童送往台大醫院就醫，台大醫院兒少保護醫療中心檢傷後，判斷幼童遭高度兒虐之虞，通報檢警，檢警啟動早期介入偵辦機制，全案才曝光。

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