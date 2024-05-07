木工改當車手3天 沒拿到酬勞 判1年3月

彰化縣林姓男子加入詐欺集團擔任車手職務，被彰化地院判處有期徒刑1年3月。（資料照）

2024/05/07 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣林姓男子從事木工，但花費入不敷出，加入詐欺集團擔任車手，上班第三天就向陳姓女子收取五十萬元，但整個取款過程已遭警方監控，當場被捕。陳男連酬勞都還沒拿到，仍被法院判處有期徒刑一年三月。

判決書指出，林男平時從事木工工作，月入約三萬多元，他在去年十一月間加入「順風順水順財神」詐騙集團，負責擔任提領詐騙所得贓款的車手工作，約定以收款一％做為酬勞。而該集團在臉書刊登廣告，一名陳姓女子受騙，加入該集團「證券公司開戶王經理」line群組， 「王經理」再報給陳女數支主力股票邀其投資，陳女二○二三年十月間帶著現金廿五萬元，至彰化某超商面交給詐團成員。

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詐騙集團得手廿五萬元後，又在十一月間向陳女謊稱抽中股票十五張，要求陳女補齊股票差額五十萬元，陳女此時已得知遭騙，並報警處理，配合警方約定交款地點。而此時，才擔任車手三天的林男則喬裝證券公司經理前往收款，當場被警方逮捕。

林男到案之後坦承犯行，並指稱因花費開銷大，為了賺「快錢」而加入詐騙集團，沒想到才上班三天，還沒拿到酬勞就被捕。彰化檢方將他起訴之後，法官認為，林男參與詐欺犯案屬實，依三人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑一年三月。

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