在監好友出獄當同夥 警循線破獲起出逾200萬元毒品

顏嫌被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/16 15:01

〔記者劉慶侯／台北報導〕51歲顏姓男子與42歲張姓男子，因毒品案服刑坐監成好友，2人先後出獄後，更結為同夥共同組販毒集團。台北市警中正一分局，循線逮獲2嫌等共4人，起獲價值200多萬元的毒咖啡包、安非他命等毒品，依法移送地檢署偵辦。

北市警中正一分局是去年9月間接獲線報，指出有2名因毒品案在監同舍服刑的獄友，刑滿出獄後共同組織販毒集團，在大台北一帶活動，警方逐步鎖定顏男和張嫌進行蒐證。

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警方調查，2嫌找來31歲的吳姓男子等2人，負責運送毒品給下游小盤商販售。警方經埋伏守候，先在今年1月間在新北市永和區逮捕張姓男子，但因當時顏男不在場，所以並未查獲。發現顏男另因毒品案遭判刑1年6個月，被桃園地檢署發布通緝，暫時和張男拆夥避鋒頭，所以離開新北市永和地區，轉往新竹市租房躲藏。

警方持續追查，日前發現顏男躲藏的新竹地點，但14日準備收網攻堅時，卻見對方往台中移動，懷疑行動可能曝光，所以立即執行逮捕行動，在顏男住處以及車上搜出3000包毒品咖啡包、400公克的安非他命毒品。

警方調查，顏男的毒品來源是從台中向上游廠商進貨，再由吳姓男子等人協助轉售給下游小盤商販售，顏嫌往台中移動的目的是要購入毒品販售。

警方表示，毒品咖啡包黑市末端售價為500元至1000元，但是顏男購得成本僅100多元；品安非他命末端零售1克超過3500元，顏男則以每克3千元出售，謀取高額非法差價。

警訊中，顏嫌坦承販毒，訊後被依毒品罪嫌送辦，另顏嫌通緝部分則解送相關單位歸案。

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警方查獲3千包毒品咖啡包、4百公克的安非他命毒品。（記者劉慶侯翻攝） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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