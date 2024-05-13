亮傢伙嚇跑要還錢的！男找警自爆「刀在車上啦」 堅持繳械被壓制又搜出毒品

陳男向員警自爆「刀在車上啦」。（警方提供）

2024/05/13 13:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子昨與債務人相約摩鐵還債，竟拿出西瓜刀嚇跑對方，警方獲報趕往查處時，陳男主動告知就是當事人還自爆「刀在車上啦」，警方一聽嚇一跳警戒，接下來陳男因執意要交付刀械，有自傷、傷人之虞，除當場被警方壓制逮捕，還在車內起出一堆毒品，情節超誇張又爆笑。

台中市第二分局表示，昨日上午9時55分接獲民眾報案，北區太平路上某汽車旅館有爭執，立即派遣所轄文正派出所線上警網趕往查處，到場時並未發現有糾紛情事，尚在清查現場狀況時，只見30歲陳男突然把車子開到警車後方，主動向員警告知剛與人在旅館內發生糾紛，且持有刀械在身上。

請繼續往下閱讀...

接下來不等警方詢問原委，陳男開始詳述事發經過表示，稍早與債務人相約該處碰面，對方要償還他一筆8千元的債務，但他覺得對方誠意不夠拿出西瓜刀質問，沒想到對方竟馬上逃離，由於陳男講得言之鑿鑿，加上有目擊者證稱，警方瞬間繃緊神經警戒，詢問陳男刀械放置何處？

陳說刀子放在車上，還說會把刀拿給員警，經員警與陳一同至該車旁，一開啟車門便見西瓜刀置於駕駛座腳踏墊處，員警多次告知陳男禁止觸碰該刀械，陳男仍執意拿起，警方認為有自傷傷人之虞，當場對其壓制逮捕後，隨同陳拿取車內手機時，又發現駕駛座上的黑色袋子內竟藏放毒品。

經統計有美金圖案毒咖啡包5包、音符圖案毒咖啡包22包、熊貓圖案毒咖啡包4包、K他命2包，初步檢驗均呈第三級毒品卡西酮等陽性反應，訊後將陳男依恐嚇及毒品等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

二分局呼籲民眾，面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子將依法究辦，維護市民安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方當場壓制逮捕陳男。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法