情侶邀友到摩鐵開趴女子昏迷不治 警查獲多項毒品釐清死因

陳姓女子與田姓男友等人，疑似到中和某汽車旅館開趴，但期間陳女身體不適，送醫搶救不治。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/12 17:14

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市陳姓女子與田姓男友等人，前天（10日）疑似到中和區某汽車旅館開趴，期間陳女突然昏迷且失去呼吸心跳，田男等人見狀後，隨即通報警消將其送醫，但仍宣告不治；警方初步勘驗，現場並無打鬥跡象，但在陳女身上及其房內發現多項毒品，已將田男等人列為關係人，並釐清陳女死因。

據了解，田男稱雖然與陳女為情侶，但近日雙方在感情遇上瓶頸，為了把話講開，便邀約陳女、黃姓友人至汽車旅館，分別由陳女獨自開一間，而他與黃男開另間房。

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據悉，田男稱陳女跑到他的房間聊天後，突然感到身體不適，接著在浴室跌倒，起初還表示口中很苦，但過沒多久後陷入昏迷。田男及黃男見狀後，隨即對陳女灌水及實施CPR，並通報救護車前來，將其送往衛福部立雙和醫院搶救，但仍宣告不治。

中和警分局調查，鑑識人員勘驗現場後，並未發現遺書，也沒有發現打鬥跡象，初步排除有他殺之嫌，但在陳女的房間及身上，發現毒品海洛因、K他命、笑氣鋼瓶、氣球等物品。

而陳女胞妹被通知到派出所後，表示與姐姐很少聯繫，不知姐姐近日有無異常行為。據指出，警方已將田、黃列為關係人，將調查陳女有無毒品反應，並擇期解剖釐清死因。

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