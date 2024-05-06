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男失控撞翻爬出車外 警起獲毒咖啡包、K他命共2千多公克送辦

警方起獲毒咖啡包、K他命共2千多公克。（讀者提供）

警方起獲毒咖啡包、K他命共2千多公克。（讀者提供）

2024/05/06 17:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名陳姓男子昨晚駕車行經鳳山區光遠路，突然失控擦撞路邊車輛翻覆，陳男命大爬出車外逃生，受傷來不及落跑，警方據報到場處理車禍，起出毒咖啡包、K他命共2600.8公克，換算市值31萬元，警方對陳男漏夜偵訊，坦承持毒但否認販毒，警訊後今將陳男依意圖販賣持有毒品罪嫌移送法辦，全案將擴大偵辦，持續向上溯源。

警方調查，陳男（26歲）昨晚駕駛自小客車沿鳳山區光遠路西向東直行，突然偏離車道失控擦撞路邊停放藍色自小客車後翻車，藍色自小客再推撞前方路邊停放白色自小客車，陳男爬出車外逃生，造成頭部及四肢擦傷。

警方據報趕赴現場處理，發現陳男人在現場受傷，所幸傷勢無大礙，沒有生命危險，實施酒測沒有酒精反應，不過警方處理車禍過程，眼尖發現車輛殘骸中，掉落1小包毒品K他命，進而於車內查獲毒咖啡包902包共重2574.5公克、K他命共重26.3公克，以及現金107530元，換算毒品市值31萬元。

據了解，陳男過去曾持有毒品被警方查獲送辦，這次再度被警方查獲，坦承持有毒品，但否認販賣毒品，警訊後將他依毒品危害防制條例移送高雄地方檢察署偵辦，全案擴大偵辦並持續向上溯源。

鳳山警分局呼籲民眾毒品犯罪嚴重危害個人健康、家庭及社會，愛惜生命請遠離毒品，警方將針對毒品案件積極嚴查、斷根溯源，建立無毒家園。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

陳男失控撞車翻覆，爬出車外逃生。（讀者提供）

陳男失控撞車翻覆，爬出車外逃生。（讀者提供）

陳男失控撞車翻覆，爬出車外逃生。（讀者提供）

陳男失控撞車翻覆，爬出車外逃生。（讀者提供）

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