保時捷沒油停國道拒拖吊等親友送油 警再查出女駕駛謊報身分怒送辦

羅女當時不肯配合將車輛拖吊，如今遭到函送。（警方提供）

2024/05/17 12:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕羅姓女子12日深夜10點多駕駛黑色保時捷cayenne休旅車行經國道1號北向77公里、新竹縣湖口路段時，因油箱燃油耗盡，車輛直接停在中線車道。警方獲報到場，想不到羅女竟不配合警方拖吊，經調查後，國道第二大隊刑事組16日要求羅女到案說明，結果羅女竟冒用其妹身分，警方今依公共危險、使公務員登載不實等罪嫌函送羅女偵辦。

國道第二大隊今天表示，事發當時羅女因不肯配合將停在國道中線的車輛拖吊移置，甚至由羅女的張姓男友人攜帶汽油到場要加油，羅女理由則為怕拖吊車損害到其駕駛的保時捷cayenne，當時警方因此對羅女開罰。

請繼續往下閱讀...

但警方持續調查，發現羅女當時在罰單上所簽姓名為其妹身分，涉嫌違反使公務員登載不實罪，加上羅女當時不肯配合拖吊車輛，導致車輛停在國道車道上妨害公共安全，國道警方因此依法函送羅女偵辦。羅女到案說明時則稱，當時因一時緊張錯報其妹年籍資料。

國道警方今天再次強調，民眾駕車前應先檢查5油3水及車輛狀況是否正常，行駛途中車輛有異狀時，應盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道安全處所等候救援。

羅女當時不肯配合將車輛拖吊。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法