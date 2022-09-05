這款「模範警察」！涉參與吸金集團撈錢 北市警局多名小隊長遭撤職

這款「模範警察」！懲戒法院將北市警局多名小隊長、員警均撤職，停止任用1年。（記者楊國文攝）

2022/09/05 12:32

〔記者楊國文／台北報導〕新北地檢署偵辦起訴警界集體違法吸金高達51億8千萬元案，一審依銀行法罪嫌將退休警察、主嫌徐正倫重判17年、退休警察蔡崇文4年6月，曾獲全國模範警察的北市松山分局小隊長吳崇雄判刑3年6月，北市婦幼隊偵查佐黃煇庭、偵查佐潘昇達各判刑3年10月徒刑，案經監察院糾正警政署，並將吳、黃、潘3位員警移送懲戒，懲戒法院認定等吳3人違法事實明確，敗壞官箴，將3人均撤職，並停止任用1年，還可上訴。

檢調調查，徐正倫自2012年8月起，陸續利用投資紅利貴賓會賭場的名義招攬被害人，稱投資每月可保證領取高額紅利，期滿保證領回本金，投資人依投資金額分成白金級、黃金級、鑽石級，約定每月可領取投資金額1%至1.5%不等紅利。

請繼續往下閱讀...

徐正倫找來退休員警蔡崇文當下線，再透過蔡認識吳崇雄、潘昇達、黃煇庭等人協助吸金，估計吸金高達51億8千萬元。直至2016年6月，徐因發不出紅利、本金，投資人才驚覺受騙報案。

新北地院審理認為，蔡崇文、吳崇雄與潘昇達、黃煇庭等員警，收受金額均在千萬以上，身為警界人員卻為貪圖私利，協助徐正倫吸金、戕害司法形象，考量4人在偵查、審理中均坦承犯行，且與被害人達成和解，分別判處3年6月至4年6月不等徒刑，徐則重判17年徒刑。

監察院則通過監委高鳳仙、章仁香所提調查報告及糾正警政署，並認定吳崇雄、黃煇庭、潘昇達等人身為警務人員卻違法亂紀，嚴重損害警察形象，移送懲戒法院懲戒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法