為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通風報信害友人遭擄走 張魁長子改判3月刑

    資深藝人張魁（見圖）長子張覺引，4年前因得知涂姓友人與人有債務糾紛，竟計誘涂男外出，害他被押走。（資料照）

    資深藝人張魁（見圖）長子張覺引，4年前因得知涂姓友人與人有債務糾紛，竟計誘涂男外出，害他被押走。（資料照）

    2022/09/27 11:38

    〔記者吳政峰／台北報導〕資深藝人張魁的長子張覺引，涉於2018年間向他人通風報信涂姓友人的行蹤，害涂男遭擄走痛打追債。張覺引一審被台北地院依幫助剝奪他人行動自由罪判刑5月，二審高等法院27日改判3月，得易科罰金9萬元。

    台北地檢署起訴指出，張覺引與涂男相識多年，2018年間，張得知涂男與另名友人有金錢糾紛，竟然通風報信，表明兩人2018年7月1日晚間要在北市信義區一間咖啡廳碰面，洩露涂男行蹤，害他被押走痛打。北檢介入偵辦後，發現張覺引屬於幫助犯角色，依妨害自由罪起訴。

    審理期間，張覺引辯稱，涂男告知當天有黑衣人聚集住家樓下、不敢回家，因而請他去查看，沒想到一到現場，他就被問是否要替涂男還錢，還遭一群黑衣人押上車，幸好他亮出爸爸是張魁的名號，才獲釋。

    張覺引跟法官說，他重獲自由後立刻致電涂男，約好先在西門町碰面，再一起去信義區咖啡店。點餐完畢後，他因為肚子痛而離席如廁，返回座位時涂男已不見，現場還來了一群警察，他主動上警車回派出所協助調查，做完筆錄後，涂男來電自稱已脫身。

    一審北院依幫助剝奪他人行動自由罪判張覺引5月徒刑，得易科罰金15萬元；二審高院27日改判3月刑，得易科罰金9萬元，判決理由稍後公布。

    本案還有案外案，涂男當天被押走後，隨身的「三宅一生」名牌背包遺留在咖啡館座位上，店方先收起保管。張覺引被控於隔天凌晨3點重回咖啡店，謊稱是背包主人，向店家詐領背包，侵占包內的25萬現金、2支勞力士、GINAULT名錶、手機、證件、5張信用和金融卡，一審北院前年10月依詐欺取財罪判張覺引8月刑；二審高院今年5月改判6月，可易科罰金18萬元確定。

    張魁膝下有兩子張覺引、歌手張峰奇兩子及一女張幼楒，他的哥哥是「急智歌王」張帝，自己則唱過「小丑」等膾炙人口的歌曲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    張魁兒子報訊害友人被押走討債 幫助妨害自由判刑5月
    2022/03/15 15:04

    張魁兒子報訊害友人被押走討債 幫助妨害自由判刑5月
    擅取友人「三宅一生」登山包 藝人張魁長子遭判賠
    2021/01/26 11:04

    擅取友人「三宅一生」登山包 藝人張魁長子遭判賠

    皇普園首之道獨領風潮 青埔宜居首選
    張魁長子張覺引涉詐欺 被判刑8月
    2020/10/06 12:27

    張魁長子張覺引涉詐欺 被判刑8月
    涉入擄人勒贖？ 張魁長子出庭喊冤
    2020/07/17 18:16

    涉入擄人勒贖？ 張魁長子出庭喊冤

    堅持厚道 生技董座帶隊衝出營收新高
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播