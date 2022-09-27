通風報信害友人遭擄走 張魁長子改判3月刑

資深藝人張魁（見圖）長子張覺引，4年前因得知涂姓友人與人有債務糾紛，竟計誘涂男外出，害他被押走。（資料照）

2022/09/27 11:38

〔記者吳政峰／台北報導〕資深藝人張魁的長子張覺引，涉於2018年間向他人通風報信涂姓友人的行蹤，害涂男遭擄走痛打追債。張覺引一審被台北地院依幫助剝奪他人行動自由罪判刑5月，二審高等法院27日改判3月，得易科罰金9萬元。

台北地檢署起訴指出，張覺引與涂男相識多年，2018年間，張得知涂男與另名友人有金錢糾紛，竟然通風報信，表明兩人2018年7月1日晚間要在北市信義區一間咖啡廳碰面，洩露涂男行蹤，害他被押走痛打。北檢介入偵辦後，發現張覺引屬於幫助犯角色，依妨害自由罪起訴。

請繼續往下閱讀...

審理期間，張覺引辯稱，涂男告知當天有黑衣人聚集住家樓下、不敢回家，因而請他去查看，沒想到一到現場，他就被問是否要替涂男還錢，還遭一群黑衣人押上車，幸好他亮出爸爸是張魁的名號，才獲釋。

張覺引跟法官說，他重獲自由後立刻致電涂男，約好先在西門町碰面，再一起去信義區咖啡店。點餐完畢後，他因為肚子痛而離席如廁，返回座位時涂男已不見，現場還來了一群警察，他主動上警車回派出所協助調查，做完筆錄後，涂男來電自稱已脫身。

一審北院依幫助剝奪他人行動自由罪判張覺引5月徒刑，得易科罰金15萬元；二審高院27日改判3月刑，得易科罰金9萬元，判決理由稍後公布。

本案還有案外案，涂男當天被押走後，隨身的「三宅一生」名牌背包遺留在咖啡館座位上，店方先收起保管。張覺引被控於隔天凌晨3點重回咖啡店，謊稱是背包主人，向店家詐領背包，侵占包內的25萬現金、2支勞力士、GINAULT名錶、手機、證件、5張信用和金融卡，一審北院前年10月依詐欺取財罪判張覺引8月刑；二審高院今年5月改判6月，可易科罰金18萬元確定。

張魁膝下有兩子張覺引、歌手張峰奇兩子及一女張幼楒，他的哥哥是「急智歌王」張帝，自己則唱過「小丑」等膾炙人口的歌曲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法