呂金鎧遭控性侵殺害女大生案 高院同意再審被最高法院撤銷

呂金鎧（右3）聲請再審獲高院同意，但被最高法院撤銷。（資料照）

2024/05/20 13:44

〔記者溫于德／台北報導〕64歲麵包師傅呂金鎧被控犯下31年前的女大生性侵命案，更六審呂被判刑20年雖放棄上訴並入獄，然呂喊冤。經高院更七審審理同案被告陳錫欽後，指最新的DNA未認定呂參與犯案；然呂此時已服刑19年多才假釋出獄，他決定聲請再審原本獲高院同意，但檢方不服提抗告，最高法院今撤銷高院的再審裁定。

最高法院說明，陳錫欽曾指證呂金鎧犯案時負責按壓女大生讓他性侵，且就算呂未直接性侵也構成共同正犯，故將高院開啟再審的這份裁定，撤銷發回高院。

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此案發生在1993年間，女大學生經家教中心安排，到新北市一處公寓3樓面談後喪命。檢警追查指公寓住戶麵包師傅呂金鎧與借住的友人陳錫卿涉有重嫌，將2人查獲到案。

檢警調查，有妨害風化前科的陳錫卿1993年12月17日假釋，投靠在獄中認識的呂金鎧，同月22日，陳錫卿佯稱找家教，卻和呂金鎧合力性侵女大生得逞，再以衛生褲勒斃女大生。

一審對陳、呂各判決死刑，後來高院更六審判陳死刑、呂20年徒刑，呂決定放棄上訴已定讞；繼續上訴的陳，經更七審委託刑事局以最新的DNA鑑定技術進行鑑定，發現女大生的下體沒有呂的精液，改認定呂並非共犯，但仍判陳錫卿死刑。

但更十一審又指陳、呂是共犯，判陳錫卿死刑，經最高法院2009年間駁回上訴定讞。

至於呂經羈押和服刑共19年半後，獲得假釋，但呂認為蒙受很大冤屈，堅稱未參與犯案，透過冤獄平反協會申冤，並以更七審認女大生的下體沒有驗出呂的精液等理由，提出再審。

高院說明，根據宜蘭縣警局鑑識科出具的犯罪現場重建鑑定報告，並參酌陳錫卿先後的供述內容，顯示陳錫卿所為不利於呂的供述，實有疑問；代表確定判決所認定的事實，有高度可能遭到推翻，已符合「新事實、新證據」再審要件，因此裁准再審，然被最高法院裁定撤銷。

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