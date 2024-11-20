中國船丟包 澎湖毒貨櫃運台 海巡攔截11億大麻 起訴8人

貨櫃大麻黑市價高達11億元。（澎湖地檢署提供）

2024/11/20 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖在中秋節前夕查獲貨櫃走私黑市價高達十一億多元的大麻毒品，澎湖地檢署昨偵結全案，起訴被告共八人，其中柯姓及陳姓主嫌，檢察官求處重刑。

海巡署澎湖查緝隊接獲線報，九月十一日在澎湖尖山商港，攔截運往台灣的貨櫃，經查發現貨櫃夾層藏有一千多包乾燥大麻真空包，重達六八七公斤，折合黑市價約十一億，若捲成大麻菸約可供一百二十萬人次吸食，成功阻斷毒品循海路進入台灣。

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澎湖當中繼站 夾層起獲687公斤

起訴書指出，全案由在台柯姓男子等人主導，規劃以海運方式取得中國大麻貨源後，澎湖作為中繼站，趁中秋前夕離島海運繁忙之際轉運至台灣本島，並由柯男擔任台灣聯絡人，邀梁姓男子參與。另陳姓男子擔任澎湖聯絡人，邀集顏姓、陳姓、許姓及黃姓男子參與。

許男九月七日先行聯繫吊車業者，將空貨櫃吊至澎湖縣鎖港里某偏僻巷內，同日由梁男乘快艇轉搭陳男駕駛「新富祥」漁船出發，前往屏東縣鵝鑾鼻西南方海域，自中國某鐵殼漁船接運第二級毒品大麻一批，九月九月晚間返回澎湖縣某處淺海停靠，將大麻丟包海上，再由陳、顏男等人搬運上車後，裝入空貨櫃中。

許、黃男九月十一日上午委託不知情貨運業者，將貨櫃運往澎湖縣湖西鄉尖山碼頭，俟貨櫃進入港區並準備吊掛上船之際，經檢察官指揮澎湖查緝隊持搜索票扣押，開櫃後發現放置大量的第二級毒品大麻。

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澎湖機動查緝隊接獲線報，循線查獲貨櫃藏毒案。 （澎湖地檢署提供）

涉嫌運毒的漁船遭澎湖地檢署查扣。 （澎湖地檢署提供）

澎湖機動查緝隊接獲線報，循線查 獲貨櫃藏毒案。 （澎湖地檢署提供）

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