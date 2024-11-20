家家有本難唸的經 澎湖另類「訃聞」引發熱議

臉書澎湖大小事近日出現另類訃聞，引發各界熱議。（翻攝澎湖大小事）

2024/11/20 16:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一向民風淳樸的離島澎湖，近日在臉書社團「澎湖大小事」，出現一則另類「訃聞」，引發各界熱議。

在澎湖經營電池行銷的Y先生近日過世，4位子女協議後事一切簡化辦理與負責費用，且「無公祭、不辦理任何悼念餐會、也不發訃聞、不收白包！」其中引起外界側目的是，子女在臉書提到父親生前與各警察局人士多有來往，也與澎湖各餐廳老闆相識，也常流連各卡拉OK聲色場所，更貼出亡父在卡拉OK擁抱女人的照片。

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根據記者查證，Y姓民眾非澎湖警友會成員，弟弟曾任派出所所長，哥哥則加入警友會 ，因此與警界交好。至於常出入卡拉OK一事，知情人士透露，他都自帶女伴，聽說Y姓民眾的女伴原本也有老公，是因為Y姓民眾某日騎機車撞傷這名女子，每日前往探視日久生情，進而發展出特別的情愫。

根據熟悉友人表示，Y姓民眾與髮妻後來離異，晚年身體不好，由哥哥負責照顧，4位子女可能因父親生前對婚姻的不忠，毀了原本幸福和樂的家庭，因而在臉書PO出這篇文章，而Y姓民眾後來因無心生意，導致負債。

據了解，Y姓民眾的子女在臉書PO文指出，父親後事一切簡化，如父親那邊的親戚回澎湖辦餐宴或自行做訃聞收白包，請各位不需配合。並強調如親戚私下假造訃聞並收白包，與4位子女無關，後續衍生的白包人情也跟其無關，更請澎湖鄉親切勿浪費白包在並非操辦喪事的其他人手上

這則另類訃聞一貼上網，就成為澎湖人熱議話題。（翻攝澎湖大小事）

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