台中百年老宅沒地基挖溝又沒防護壓死3人 雇主等4人判刑

台中市去年3月發生挖土溝造成百年老宅傾倒，導致3名工人死亡案，台中地院判決3名雇主各3月與6月徒刑，怪手司機7月徒刑。（資料照）

2024/11/20 16:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中區去年3月30日，發生怪手開挖土溝時，因施工不當且無防護設施，導致隔壁的老宅崩塌壓死3名工人的重大工安意外，台中地方法院針對雇主等3人，依過失致死等罪名，各判處3月、6月不等的徒刑，且3人與死者家屬和解而宣告緩刑，至於駕駛怪手的游姓司機，因尚未與其中1名死者家屬和解，法院判刑7月，得入獄，全案可上訴。

判決書指出，何姓屋主於去年3月委託古姓營造公司老闆，將自有的老宅拆除改建新宅，古男委由建築師鑑定，發現隔壁的百年老宅沒有地基，出具鄰房現況鑑定報告書給古男，古男為避免損及鄰房結構，遂委託另一公司的許姓男子施作檔土結構模板工程，許男分別僱用蔡男、陳男至現場從事模板工作，又與另一公司鄭姓負責人簽訂合約書，以4萬餘元委託施作鋼筋綁紮工程，鄭男僱用吳男至現場從事鋼筋綁紮工作。

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去年3月30日上午8時許，另一公司游姓負責人（所涉過失致死部分，另為不起訴處分）指派挖溝機（俗稱怪手）操作游男，至現場協助開挖土溝，古男已知悉鄰房建物（老宅）無地基，未能事先妥為設計開挖作業，且開挖前未採取地盤改良，沒有設置任何防止鄰房倒塌有效保護預防措施；另外，許男與鄭男本應注意有安全疑慮的作業場所，應有符合安全標準的必要安全衛生設備，又未確實監督蔡姓等3名工人配戴安全帽，即由古男指示游男駕駛怪手挖掘土溝，因鄰房年久失修，且無地基或地基土壤流失而倒塌，蔡男、陳男、吳男等3人被磚牆壓埋死亡。

台中地方法院審理時，4人都坦承疏失，古男與許男、鄭男都與死者家屬和解，怪手司機游男已與死者蔡男、陳男家屬和解，但尚未與吳男家屬和解，法院依過失致死等罪名，判處古男徒刑6月，可易科罰金，許男依違反職業安全衛生法的「違反應有防止危害安全衛生設備及措施規定，致生死亡之職業災害罪」，判處徒刑6月，可易科罰金，緩刑肆年，條件是提供120小時義務勞務，及接受法治教育2場次，鄭男依同罪名判刑3月，緩刑2年，條件是提供60小時義務勞務，接受法治教育2場次，怪手司機游男依過失致死罪判刑7月，全案可上訴。

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