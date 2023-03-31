老宅倒塌3死沒安全措施、疑開挖不當 老闆、怪手司機交保

這場3人喪命的工安意外，救援時間長達15小時。（記者廖耀東攝）

2023/03/31 22:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中區台灣大道一段老屋昨天（31日）倒塌，造成3人死亡的重大工安事件，最後一人遺體今天清晨1時許挖出後，台中地檢署傳喚營造商古姓負責人、開怪手的游姓司機，偵訊後依涉嫌過失致死罪，各15萬、5萬交保，其中，古男沒有在工地設置安全措施，導致3死工安意外，他也沒有為罹難3人投保勞保。

包括台中市政府都市發展局、職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，案發之後至現場勘查，發現工地無任何安全措施（例如常見的鋼樑斜撐），古男涉嫌過失致死罪，至於駕駛怪手的游姓司機，他於老宅崩塌時，雖逃離現場而倖免於難，但他涉嫌開挖地基不當，導致老宅崩塌，同樣涉嫌過失致死罪，檢方偵訊後諭令兩人交保。

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古男則宣稱，他也是下游包商，當時怪手開挖深度1至1.5公尺的地基，工人3人綁鋼筋、釘板模之際，隔壁老宅就崩塌了，他當時並未目睹過程。

這場救援耗時約15小時，至於3人死因，檢方相驗以及醫院急救顯示，最早救出的蔡姓工人，抵達醫院時仍有微弱的呼吸心跳，但腹腔大出血、下肢開放性骨折，急救半小時不治，至於昨天深夜及清晨救出吳姓、陳姓工人，到院時已無呼吸心跳，屍體沒有變形、但已僵硬，研判是案發當時窒息死亡。

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