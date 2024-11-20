9名國外牙醫畢業生不滿實習限額興訟 家長庭外槓本土小牙醫聯盟

國外牙醫畢業生的母親蕭曉玲（右2）庭前與本土小牙醫聯盟理事馬偲紜（左2）互槓。（記者溫于德攝）

2024/11/20 20:09

〔記者溫于德／台北報導〕9位國外牙醫系畢業的學生，不滿衛生福利部前部長陳時中，7年前規定每年只開放50個牙醫師回國實習，導致遲遲無法等到實習機會，進而衍生今年考過第一階段的國外牙醫師要耗時12年才能實習，嚴重影響考試權、工作權，決定對衛福部提起行政訴訟，請求廢除50個實習名額的公告。法院下午開庭前，其中一位畢業生的母親蕭曉玲，與本土小牙醫聯盟理事馬偲紜在法院前槓上。

蕭曉玲表示，本土小牙什麼都不攻，專攻「波波」，她認為大家都一樣，都是通過國家考試，「什麼叫做誰好誰壞」，衛福部卻對我們表示：「沒辦法他們吵的太兇了」，於是在50個名額不變的情況下，使今年2024年7月考過第一階段的牙醫師，要實習須得排到630幾號，代表要等12年才有實習機會，也才能進行第二階段的考試。

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蕭曉玲說，之前因為「波波」學歷、醫療糾紛，開始對我們大肆抹黑造謠；蕭也強調，考試權是國家賦予考生的權利，且陳時中的50個名額限制，既違法又違憲，爲什麼要遵守這種不合理的待遇，還讓本土小牙用類似鬥爭、文革、紅衛兵的方式來對付我們。

然現場有本土牙醫的家長高聲回應，是衛福部沒有處理好國內、外牙醫畢業生的實習名額，政府最近並以24億元推行偏鄉計畫，也大幅開放「波波」牙醫的實習名額，因而建議政府應該勇敢告訴全國考生，即刻起停召3年，因為總額管制就是372名，代表實習量能非常有限，也導致她與蕭曉玲互罵。

馬偲紜強調，50名的概念是，台灣8間牙醫系學校，只有3間比50名還要多，比台大還要多、比陽明還要多、比中國醫藥學院還要多，難道這些學生會比這些「波波」牙醫還要差嗎？且國家已於2019年不斷呼籲不要再前往國外念牙醫系，也將會在未來降低國外實習名額人數，爲什麽你們還不聽？

稍晚台北高等行政法院開庭時，衛福部律師說有陳報狀在衛福部簽呈中，近期會遞送法院，至於陳報狀的內容，主要是依據台灣人口數，去指每萬人口的牙醫師數量達到7人，符合標準，另有研究報告顯示台灣牙醫師的數量過多，應該控制。

受命法官李毓華考量原、被告都未聲請調查證據，今日準備程序終結，預計明年初擇期行辯論程序。

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