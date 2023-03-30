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    首頁　>　社會

    台中拆屋意外弟衝封鎖線崩潰喊「哥哥被活埋」 警緊抱安撫

    疑似受困吳姓工人的弟弟趕到現場強闖封鎖線被架出，他情緒激動的不斷高喊「哥哥被活埋」、「我要救我哥哥、我要找我阿嬤」。（記者廖耀東攝）

    疑似受困吳姓工人的弟弟趕到現場強闖封鎖線被架出，他情緒激動的不斷高喊「哥哥被活埋」、「我要救我哥哥、我要找我阿嬤」。（記者廖耀東攝）

    2023/03/30 14:37

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區台灣大道老屋倒塌，目前已造成1死、2人受困，期間一名疑似受困吳姓工人的弟弟趕到現場強闖封鎖線被架出，他情緒激動的不斷高喊「哥哥被活埋」、「我要救我哥哥、我要找我阿嬤」，最後在警方安撫下陪同下，才又進入現場。

    目前現場還有52歲、41歲的陳姓及吳姓2名工人受困，消防人員持續搶救中同時，一名上身赤膊的吳姓男子突然飛奔到現場，二話不說就闖入封鎖線內，負責維護秩序的第一分局繼中所長蔡明松與同仁見狀，唯恐影響到救災趕緊將他架離到封鎖線外。

    據了解，現場受困吳姓工人因擔心高齡96歲阿嬤獨自在家無人照料，因此帶到施工現場，當下阿嬤就坐在一旁車內休息，目睹房子倒塌愛孫慘遭活埋，當場嚇到腿軟，隨即被警方背出照料，所幸僅受到驚嚇，並未有外傷，而吳男得知哥哥被活埋，阿嬤現況不明，才會情緒崩潰。

    只見吳男情緒激動高喊「哥哥被活埋」、「我要救我哥哥、我要找我阿嬤」，蔡員眼看吳男焦急又崩潰，還一度將他抱住，安撫「冷靜、冷靜！深呼吸」、「我們知道、我們都知道！」最後見他情緒穩平撫，才陪同他進入封鎖線內查看。

    疑似受困吳姓工人的弟弟趕到現場，他情緒激動的不斷高喊「哥哥被活埋」、「我要救我哥哥、我要找我阿嬤」。（記者廖耀東攝）

    疑似受困吳姓工人的弟弟趕到現場，他情緒激動的不斷高喊「哥哥被活埋」、「我要救我哥哥、我要找我阿嬤」。（記者廖耀東攝）

    警方安撫吳男情緒。（記者許國楨攝）

    警方安撫吳男情緒。（記者許國楨攝）

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