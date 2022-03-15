張魁兒子報訊害友人被押走討債 幫助妨害自由判刑5月

法官今依幫助剝奪他人行動自由罪將張覺引判處5月徒刑，可易科罰金15萬元。可上訴。（示意圖）

2022/03/15 15:04

〔記者張文川／台北報導〕老牌藝人張魁的長子張覺引，被控於4年前向黑道通風報信，害有欠債的涂姓友人被黑衣人強行押走逼債，檢方依妨害自由罪起訴張；台北地院審理時，張喊冤否認，堅稱他也是被害人，案發前他也曾遭黑衣人拳腳相向、押進地下室，他高呼「我爸是張魁」才獲釋；法官不採信，今依幫助剝奪他人行動自由罪將張判處5月徒刑，可易科罰金15萬元。可上訴。

張覺引的父親張魁，以歌曲「小丑」為代表作，他是「急智歌王」張帝的弟弟，兒子有張覺引、歌手張峰奇。

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本案還有案外案，涂男被押走後，涂男隨身的「三宅一生」名牌背包遺留在咖啡館座位上，店方先收起保管，張覺引隔天凌晨3點重回咖啡店，謊稱是背包主人，向店家詐領背包，侵占包內的25萬現金、2支勞力士、GLNAULT名錶、手機、證件、5張信用和金融卡，北院一審前年10月依詐欺取財罪將張覺引判刑8月，二審高院審理中。

台北地檢署起訴指出，張覺引是涂男多年朋友，知道涂男與黃姓男子的乾媽有債務糾紛，且張明知黃男為了追債而於2018年6月28日起，和張姓友人至涂男住處附近勘查地形，監控涂男伺機採取行動。

檢方查出，張覺引於7月1日下午，在涂男的住處外，向黃、張2男說，他當晚要和涂男在信義區的咖啡店碰面，結果黃男當晚黃男就被張、黃等人押走，再以球棒、磨刀棒痛毆，打得涂男手掌、腰椎骨折，遍體麟傷。

檢方破案後先將黃、張起訴，之後查出張覺引也涉案，另案以幫助犯身分起訴張。黃、張2男去年已被依妨害自由罪判刑，各處6月可易科罰金定讞。

張案審理時，張覺引辯稱是因涂男告訴他，有黑衣人聚集在自家樓下，他不敢回家，請他去查看，他才開車前往，發現2男，他後來被問到是否要替涂還錢時，另一群黑衣人出現將他押上轎車，推打他並載至大樓地下室，他表明父親是張魁，對方才放開他。

張覺引向法官說，他獲釋後立刻致電涂男，約好先在西門町碰面，再一起去信義區咖啡店，點餐後，他肚子痛而去如廁，返回座位時涂男已不見，現場來了一群警察，他是主動上警車回派出所協助調查，做完筆錄後，涂男打電話給他說已脫身。

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