穿越半個基隆！殺人未遂犯逃脫 搭車往濱海逃逸

涉犯殺人未遂的男子簡郁紘從基隆市一家精神病院逃脫。（記者盧賢秀攝）

2024/05/21 11:04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕去年犯下殺人未遂案的簡郁紘在基隆市某間精神醫院監護時趁放封時間逃逸，引起基隆許多社區民眾恐慌，警方今天公布簡姓男子的逃逸路徑，幾乎走遍了半個市區，最後在市區義一路搭公車往濱海公路方向八斗子、新北市瑞芳區逃逸，警方表示已擴大搜尋。

基隆市衛生局表示，簡姓男子經過2個月的長效針劑治療，病情相對穩定，他目前的狀態跟他在過去犯案的時候精神狀態是有相當大的差異。根據醫院的評估，他目前應該沒有暴力傾向，民眾不必過度恐慌，如果發現他的蹤影，儘速打110報警。

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簡姓男子從精神病院逃脫消息傳出，引起學校家長和社區民眾恐慌，目前學校已暫時停止開放校園，也有里民會堂也不開放。

基隆市長謝國樑、基隆市警局長翁群能、基隆市衛生局張賢政今天說明，經追查簡姓通緝犯行蹤，19日從精神病院逃脫後，途經基金一路、安一路、四分局中山派出所、中山一路、仁三路、仁二路、義二路至義一路，最後在義一路搭公車往濱海方向離去，期間曾在西定路超偷飲料和食物。

警方指出，期間嫌犯都是步行，由於沒有使用手機，警方無法追蹤手機定位，此外，簡郁紘多半沿著騎樓走，非監視器所及之處，警方除了白天巡邏，晚上也加強鎖定無家者聚集場所及可以收容藏身處所，如地下道、空屋或者宮公廟等處，並透過友善通報網擴大搜尋。

簡男去年犯下殺人未遂案件，襲擊一名女子擊頭、頸部，險造成對方喪命，台北地院法官審理後，判處簡男三年徒刑，執行前須施以監護五年，被安排至基隆某醫院監護，未料19日上午，簡男趁放封時逃逸，檢察官已核發拘票發布通緝，全力追緝中。

基隆市長謝國樑（右起）、基隆市警察局長翁群能、基隆市衛生局長張賢政說明簡姓通緝犯查尋及病況，請基隆市民放心、不必過度恐慌。（記者盧賢秀攝）

涉犯殺人未遂案戒護逃脫的簡姓男子從精神病院逃脫後，根據警方追蹤，他已經穿越半個基隆，最後在義一路搭車往濱海方向逃逸。（記者盧賢秀翻攝）

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