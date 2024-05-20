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澳洲男大生誤食老鼠藥案外案 女密友遭疑涉殺害丈夫遭二度搜索

誤食老鼠藥的澳洲交換生蕭雷返回澳洲情形。（資料照）

誤食老鼠藥的澳洲交換生蕭雷返回澳洲情形。（資料照）

2024/05/20 12:44

〔記者陳彩玲／台北報導〕來台當交換學生的澳洲男子艾力克斯蕭雷（Alex Shorey）去年4月休克送醫，體內驗出老鼠藥成分，警方懷疑是同居楊姓女子蓄意下毒，全案仍在偵辦中，未料近日傳出楊女的英國籍丈夫大衛也在1年多前離奇死亡，今年3月大衛的弟弟來台尋親，認為哥哥死因不單純，到台北地檢署按鈴告發，檢警調查後，認定楊女涉有殺人重嫌，今年5月前往楊女住家搜索，但楊女因住院治療中，未拘提到案，不排除近日再約談釐清案情。

據了解，大衛的弟弟因長時間聯繫不到哥哥，親自來台尋親，意外發現哥哥已離世，但他認為哥哥死因不單純，今年3月間，到台北地檢署按鈴告發，希望檢方調查哥哥的死因，和楊女涉入男大生蕭雷吃下老鼠藥一案是否有關連，北檢隨即分「他」字案調查，並將全案發交中山分局偵辦。

直到今年5月，警方調查時懷疑楊女涉有殺人重嫌，向台北地檢署報請指揮，前往楊女住家搜索，並拘提她到案說明，但楊女因住院治療中，目前未到案，不排除近日再約談楊女釐清案情。

至於男大生蕭雷吃下老鼠藥案，檢警去年5月已分案調查，並以被告身分傳喚楊女到案說明，由於楊女說詞多變，檢方訊後依涉犯重傷害等罪，將楊女限制出境、出海，全案目前持續偵辦中。

誤食老鼠藥的澳洲交換生蕭里（Alex Shorey）。（圖擷取自GoFundMe）

誤食老鼠藥的澳洲交換生蕭里（Alex Shorey）。（圖擷取自GoFundMe）

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