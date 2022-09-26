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    首頁　>　社會

    橫行台南娃娃機大盜落網 發生27件只承認犯下12件

    彭嫌利用油壓剪破壞娃娃機台投幣箱鎖頭後，搜刮機台內金錢。（警方提供）

    彭嫌利用油壓剪破壞娃娃機台投幣箱鎖頭後，搜刮機台內金錢。（警方提供）

    2022/09/26 17:07

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市近來出現娃娃機大盜，偷遍各地至少犯下27件，讓警方如臨大敵，昨（25）日深夜嫌犯出現在佳里區再度犯案，終於被佳里警分局佳里派出所攔查到案，警方今依竊盜罪嫌移送台南地檢署，並建請檢察官聲請預防性羈押。

    涉案的24歲彭姓竊嫌即使落網仍狡猾，警方出示他被錄下犯案影像，也不一定承認偷走娃娃機的錢幣，台南10個分局派員趕來佳里清案，依序排隊輪流偵詢彭嫌，但警方懷疑他可能涉及27起相同竊案，他只承認犯下12件。

    彭嫌租屋在台南將軍區，9月20日起從佳里區開始下手偷竊娃娃機店，到落網前至少在新營、學甲、麻豆、山上、玉井、永康、安南、南區、中西區等地涉嫌犯下27件娃娃機竊案，得手計19萬多元，案發地遍布台南10個分局轄區，成為追緝首要目標。

    警方分析彭男犯罪手法，都是先竊取機車車牌再懸掛於竊來之機車或竊取腳踏車，有時還會搭乘計程車，於深夜時段針對無人看守的娃娃機店下手，利用油壓剪破壞娃娃機台投幣箱鎖頭後，搜刮金錢得手後逃逸。

    佳里分局長顏勤峰說，因彭男犯案和出沒地點在佳里、學甲和麻豆一帶，佳里分局因此與學甲、麻豆分局組成專案小組偵辦，鎖定竊嫌特徵，分享偵查情資，昨晚11點27分彭嫌在佳里區中山路1家娃娃機店前欲行竊時，被員警當場逮捕，起獲作案工具油壓剪1把。

    彭嫌落網時身上只剩1千多元，他供稱為還債才偷娃娃機店，贓款大多清還債務；全案由檢警擴大偵辦中。

    彭嫌昨晚在台南佳里區中山路1家娃娃機店前欲行竊時，被員警當場逮捕，起獲作案工具油壓剪1把。（警方提供）

    彭嫌昨晚在台南佳里區中山路1家娃娃機店前欲行竊時，被員警當場逮捕，起獲作案工具油壓剪1把。（警方提供）

    台南娃娃機大盜彭嫌（右2）今天被佳里分局依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲請預防性羈押。（記者楊金城攝）

    台南娃娃機大盜彭嫌（右2）今天被佳里分局依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲請預防性羈押。（記者楊金城攝）

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