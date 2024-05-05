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首頁　>　社會

婦遭愛情騙子騙走78萬元 取款車手竟是6旬婦人

警方逮捕前來取款的6旬周姓女車手。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮捕前來取款的6旬周姓女車手。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/05 10:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市6旬杜姓婦人在網路認識自稱是醫生的外國網友，對方表示要寄禮物給她，卻被海關扣留，需付關稅才能通行，杜婦先後提領78萬元，交給對方派來的船運人員，雙方交款時，被埋伏警方一擁而上逮人，依詐欺及洗錢防制法送辦。

讓警方訝異的是，遭逮捕的詐欺取款周姓女車手，不是以往車手常見的年輕人面孔，而是跟被害人年齡相仿的60多歲婦人，她稱因缺錢才鋌而走險，警方今發布破案消息，也稱周嫌應該是近來逮捕最年長的車手。

中山分局大直派出所接獲杜姓婦人報案，表示日前於臉書上認識自稱醫生之國外網友，因相談甚歡，該網友欲寄送禮物給她，但是包裹被海關扣留，需透過船運公司人員支付關稅費用才能通關放行。

杜姓婦人不疑有他，連續2天前往銀行提領新台幣35及43萬餘元，分次交付給網友所指定船運公司人員，後因該公司再度向其要求支付費用，始驚覺遭詐騙故至所報案。

警方與被害杜婦合作，利用第三度在大直捷運站前面交時，當場逮捕取款周姓女車手，查扣其使用之手機、現金7000元及面交地點路線圖1張。

警方呼籲，民眾使用網路應慎防詐騙集團假藉交友或投資等話術，勿因一時衝動即聽從網友指示交付個人財物、身分證件、提款卡或存摺等物品，如發現可疑請撥打165反詐騙專線及110報案專線諮詢，以免遭詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將前來取款的6旬周姓女車手移送台北地檢署偵辦。（記者姚岳宏翻攝）

警方將前來取款的6旬周姓女車手移送台北地檢署偵辦。（記者姚岳宏翻攝）

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