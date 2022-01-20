鐵工用砂輪機切開鎖頭偷錢 警埋伏2天活逮竊賊

曾姓鐵工缺錢花用，竟拿著砂輪機、起子等賺錢工具，連續破壞6家娃娃機台錢箱鎖頭後盜走10萬元零錢，今天凌晨4點落網。（記者林嘉東翻攝）

2022/01/20 12:46

〔記者林嘉東／基隆報導〕曾姓鐵工缺錢花用，竟拿著砂輪機、起子等賺錢工具，連續破壞多家娃娃機台錢箱鎖頭後盜走零錢。警方埋伏2天，今天凌晨4點活逮正在切割鎖頭的曾男，查出他共偷了6家娃娃機，得手10萬元零錢。

基隆市警四分局月初連續5天接獲3家娃娃臺主報案指，他們的機台錢箱遭人破壞，偷走錢箱內零錢。

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分局長陳啟明獲知後要求偵查隊全力偵辦；經警方調閱遭竊娃娃機附近監視器發現，竊賊為躲避警方追查，犯案前把機車停在數百公尺外，再步行前往行竊。

警方查出竊賊為35歲的曾姓男子後，發現曾都刻意選在凌晨3、4時犯案。

警方接連2晚至曾的住處埋伏，直到今天凌晨4時許，才見曾外出犯案。

警方一直跟監曾至汐止區一家娃娃機台，等到他開始切割娃娃機台錢箱鎖頭後才進去抓人。

據悉，曾埋頭努力以砂輪機切割鎖頭，渾然不知警方就站在他旁邊，被警方逮個正著，當場起獲砂輪機、起子等犯案工具，及安非他命、海洛因等毒品。

曾落網後供稱，他因為玩網路遊戲缺錢才行竊，一共行竊6家娃娃機台，得手10萬元零錢已經花光光；不過，警方懷疑他因為缺錢吸毒才鋌而走險，全依竊盜罪嫌偵辦中。

陳啟明呼籲，時逢農曆年節前夕，民眾傳統習慣皆準備現金好過年，為防宵小之徒趁機行搶、行竊，除自身住家應特別注意安全，金融機構、超商及夾娃娃機業者等有現金處所應加強防盜措施；夾娃娃機店除裝設監視器，強化鎖頭外，所得現金也要定期回收。

曾姓鐵工缺錢花用，竟拿著砂輪機、起子等賺錢工具，連續破壞6家娃娃機台錢箱鎖頭後盜走10萬元零錢，今天凌晨4點落網。（記者林嘉東翻攝）

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